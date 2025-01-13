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Bakanlıktan Yeni Bir İfşa Geldi: İki Tereyağ Markası Kara Listede

Bakanlıktan Yeni Bir İfşa Geldi: İki Tereyağ Markası Kara Listede

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 11:11

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerine devam ediyor. Her hafta hatta neredeyse her gün yeni bir şok dalgasıyla karşılaşıyoruz. Bakanlığın ifşa listesi olarak adlandırılan listeye her gün yeni bir marka ekleniyor. Bu kez iki tereyağ markası yakalandı. Bakanlık iki firmayı kamuoyu ile paylaştı. 

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Süt, et, kuru gıda, paketli gıdalar derken liste durmadan genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün iki yeni firmayı daha kamuoyu ile paylaştı.

Süt, et, kuru gıda, paketli gıdalar derken liste durmadan genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bugün iki yeni firmayı daha kamuoyu ile paylaştı.

İki yeni firmanın tereyağ konusunda standart dışı üretime imza atarak tüketiciye uygunsuz ürün sattığı tespit edildi.

İki yeni firmanın tereyağ konusunda standart dışı üretime imza atarak tüketiciye uygunsuz ürün sattığı tespit edildi.

ÇAMOLUK markasının "Geleneksel tereyağı" adıyla piyasaya sürdüğü ürünün içeriğinde "bitkisel yağ" bulunduğu tespit edildi. SÜTEM markasının tereyağında ise yağ oranının beklenenden düşük olduğu belirlendi.

ÇAMOLUK markasının "Geleneksel tereyağı" adıyla piyasaya sürdüğü ürünün içeriğinde "bitkisel yağ" bulunduğu tespit edildi. SÜTEM markasının tereyağında ise yağ oranının beklenenden düşük olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, tereyağı içeriğine bitkisel yağ karıştırıldığı ve bu durumun tüketicileri yanıltabileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. .

Yapılan incelemelerde, tereyağı içeriğine bitkisel yağ karıştırıldığı ve bu durumun tüketicileri yanıltabileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. .

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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