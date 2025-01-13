Öğretmenler Grevde mi? 13 Ocak Okullar Tatil mi?
Öğretmenler Grevde mi? 13 Ocak Okullar Tatil mi?
13 Ocak Pazartesi günü birçok okulda öğretmen olmaması, veli ve öğrencilerin aklına ''Öğretmenler okulda neden yok?'' sorusunu getiriyor. Nitekim pek çok kişi ''Öğretmenler grevde mi?'' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, okullarda neden öğretmen yok? Öğretmenler grev mi yapıyor? 13 Ocak'ta okullar tatil mi? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde öğrenebilirsiniz.
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Öğretmenler grevde mi?
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13 Ocak okullarda neden öğretmen yok, öğretmenler neden grev yapıyor?
13 Ocak okullar tatil mi?
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