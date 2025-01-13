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Öğretmenler Grevde mi? 13 Ocak Okullar Tatil mi?

Öğretmenler Grevde mi? 13 Ocak Okullar Tatil mi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 10:42

13 Ocak Pazartesi günü birçok okulda öğretmen olmaması, veli ve öğrencilerin aklına ''Öğretmenler okulda neden yok?'' sorusunu getiriyor. Nitekim pek çok kişi ''Öğretmenler grevde mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, okullarda neden öğretmen yok? Öğretmenler grev mi yapıyor? 13 Ocak'ta okullar tatil mi? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde öğrenebilirsiniz.

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Öğretmenler grevde mi?

Öğretmenler grevde mi?

Türkiye genelinde memur maaşlarına yapılan %11,54'lük zam açıklamasından sonra öğretmenler grev yapma ve 1 gün okula gitmeme kararı aldı. Zam oranlarının yaşam maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğunu belirten eğitim sendikaları, 13 Ocak Pazartesi günü iş bırakarak eylem yapıyor.

13 Ocak okullarda neden öğretmen yok, öğretmenler neden grev yapıyor?

13 Ocak okullarda neden öğretmen yok, öğretmenler neden grev yapıyor?

Memur maaşlarına yapılan zammın hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğunu belirten birçok eğitim sendikası, 13 Ocak 2025 tarihinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

Keza Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen ve TÖB Sen gibi sendikalar, öğretmenlere derslere girmeme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından pek çok öğretmen 1 günlük iş bırakma kararı kaldı.

13 Ocak okullar tatil mi?

13 Ocak okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların genel olarak tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğretmenlerin yaptığı iş bırakma eylemi sebebiyle pek çok okulda derslerin aksayabileceği söyleniyor.

Her okulun tatil durumu da okulun bağlı olduğu idari yönetim tarafından değerlendirilecek. Bu sebeple öğrencilerin ve velilerin, net bilgi için çocuklarının eğitim aldığı okullarla iletişime geçmeleri ve okuldan bilgi almaları öneriliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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