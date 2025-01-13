Öğretmenler Grevde mi? 13 Ocak Okullar Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların genel olarak tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğretmenlerin yaptığı iş bırakma eylemi sebebiyle pek çok okulda derslerin aksayabileceği söyleniyor.

Her okulun tatil durumu da okulun bağlı olduğu idari yönetim tarafından değerlendirilecek. Bu sebeple öğrencilerin ve velilerin, net bilgi için çocuklarının eğitim aldığı okullarla iletişime geçmeleri ve okuldan bilgi almaları öneriliyor.