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AÖF Final Sınavları Ne Zaman? AÖF Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Tarihleri Açıklandı mı?

AÖF Final Sınavları Ne Zaman? AÖF Sınav Giriş Belgesi ve Sınav Tarihleri Açıklandı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 11:06

AÖF sınav tarihleri nihayet duyuruldu. Bununla birlikte pek çok kişi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınav tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. 

Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav tarihleri ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

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AÖF Final Sınavı Ne Zaman?

AÖF Final Sınavı Ne Zaman?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi merakla bekleniyordu. Uzun bir bekleyişim ardından yayımlanan AÖF sınav takvimine göre, dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF Sınav Yerleri Açıklandı mı?

AÖF Sınav Yerleri Açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş sınavlara bakıldığında, sınav giriş belgesinin ve sınav yerlerinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklandığı görülüyor. Yine aynı şekilde final sınavlarına 1 hafta kala sınav yerlerinin açıklanacağı öngörülüyor.

2025 AÖF Sınav Tarihleri

2025 AÖF Sınav Tarihleri

  • AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Tarihi: 18-19 Ocak 2025

  • Bahar Dönemi Ara Sınavı Tarihi: 19-20 Nisan 2025

  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Tarihi: 24-25 Mayıs 2025

  • Yaz Okulu Sınav Tarihi: 16 Ağustos 2025

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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