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MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır? 2025 MSÜ Başvuru Ücreti Belli Oldu mu?

MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır? 2025 MSÜ Başvuru Ücreti Belli Oldu mu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 13:58

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bununla birlikte, askeri öğrenci olabilmek için başvuru yapmak isteyen adayların araştırmaları hız kazandı. 

Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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2025 MSÜ Başvuruları Ne Zaman, Saat Kaçta?

2025 MSÜ Başvuruları Ne Zaman, Saat Kaçta?

ÖSYM'nin yayınladığı 2025 MSÜ takvimi ile birlikte MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak Perşembe günü başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır?

MSÜ Başvuru Nasıl Yapılır?

MSÜ başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca başvuru işlemlerinizi https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek yapabilir veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilirsiniz.

2025 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2025 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Geçen yıl için MSÜ başvuru ücreti 295 TL olarak belirlenmişti. Bu yılın başvuru ücreti ise henüz açıklanmadı. 2025 MSÜ başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayınlandıktan sonra belli olacak.

2025 MSÜ Sınavı Ne Zaman?

2025 MSÜ Sınavı Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının da 18 Mart 2025 tarihinde ilan edileceği duyuruldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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