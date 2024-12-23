onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Ulusal Staj Programı Nedir? 2025 Ulusal Staj Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal Staj Programı Nedir? 2025 Ulusal Staj Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 17:44

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci başladı. Bu gelişmeyle birlikte pek çok kişi, bu programın ne olduğunu ve başvuru sürecinin detaylarını merak ediyor.

Peki, Ulusal Staj Programı nedir? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? Başvurmak isteyen adaylar nasıl başvuru yapabilir? Aradığınız soruların yanıtını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulusal Staj Programı Nedir?

Ulusal Staj Programı Nedir?
www.aa.com.tr

Ulusal Staj Programı, gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen erken dönem kariyer programıdır.

Ulusal Staj Programı'nın Amacı Ne?

Ulusal Staj Programı'nın Amacı Ne?

Ulusal Staj Programı'nın amacı, gençlerin istihdam olanağının artırılması, kariyer imkanlarına erişim konusunda fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve çeşitli erken dönem kariyer olanaklarının tüm bölümlere yaygınlaştırılmasıdır.

Ulusal Staj Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal Staj Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ulusal Staj Programı'na başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde başladı. Başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Program için başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını e-Devlet entegrasyonu ile çalışan millî dijital platform 'Kariyer Kapısı' üzerinden yapabilirler.

Detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ulusal Staj Programı'na Kimler Başvurabilir?

Ulusal Staj Programı'na Kimler Başvurabilir?

  • 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olanlar),

  • Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan öğrenciler,

  • Örgün eğitim veren lisans programlarının 2'nci, 3'üncü veya 4'üncü sınıf öğrencileri ve örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1'inci veya 2'nci sınıf öğrencileri,

  • Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Başvuru detayları için https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami adresini ziyaret edip şartları okumanızı tavsiye ederiz.

Ulusal Staj Programı Başvuruları Nasıl İnceleniyor?

Ulusal Staj Programı Başvuruları Nasıl İnceleniyor?

Adayların başvuru yaparken sisteme yüklediği belgeler 'FARUK' adı verilen yapay zeka modeli tarafından inceleniyor. Yapay zeka modeli ilk aşamada olası hataları tespit ediyor. FARUK, daha sonra yanlış ya da eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası göndererek gençlere rehberlik ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın