Babil’den Wall Street’e: Borsanın 4000 Yıllık Yolculuğu
Para, tarih boyunca insanın en büyük icatlarından biri oldu. Ama para kazanmanın eğlenceli, riskli ve bazen de kalp çarpıntılı versiyonu olan borsa kadar uzun ömürlü çok az sistem vardır. Düşünsene bugün hisse senedi alırken yaşadığın heyecan binlerce yıl önce Babil’de bir tüccarın hurma satarken hissettiğiyle aynı! Zaman değişmiş olabilir ama kazanç hayali hep aynı kalmış. Hazırsan, çuval arpalarla başlayıp Wall Street’in neon ışıklarına uzanan bu efsanevi yolculuğa çıkalım!
Borsanın ruhu Babil'de doğdu!
Roma döneminde sözleşmelerle güvene dayalı ticaretin temelleri atıldı.
Orta Çağ’da ticaret meydanlarda can buluyordu.
1600’lerde Amsterdam'da ilk resmi borsa doğdu.
Sanayi Devrimi ile hisse senetleri ve büyük şirketlere yaygınlaştı.
Wall Street bir zamanlar savunma duvarıydı şimdi dünyanın para duvarı.
