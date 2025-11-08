Babil’den Wall Street’e: Borsanın 4000 Yıllık Yolculuğu

Buhar makineleri, tren yolları ve dev fabrikalar hayatın ritmini tamamen değiştirdi. Ancak bu dev projeler için büyük paralar gerekiyordu işte tam o sırada hisse senetleri yeniden parladı! Şirketler, büyümek için halka açıldı insanlar da bir anda yatırımcı kimliğine büründü. Londra, Paris ve New York borsaları hızla büyüdü gazetelerde her sabah hisse fiyatları yayımlanmaya başladı. Artık borsa sadece tüccarların değil her kesimden insanların da merakla takip ettiği bir yerdi. Kahve eşliğinde fiyat tablolarına bakan 19. yüzyıl insanı için borsa hem umut hem macera dolu yeni bir oyundu!