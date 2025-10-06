onedio
Ayrılığınız Sonrası İlk Hangi Şarkıyı Açtı?

miray soysal
06.10.2025 - 22:04

Ayrılıklar sessizce olmaz aslında... Biri gider, diğeri bir şarkıya sığınır. Belki sen sabaha kadar onun attığı son mesaja bakarken, o kulaklığını taktı ve bir şeyler açtı.  İşte o an çalan ilk şarkı çok şey anlatır. Çünkü insanlar kelimelerle değil, çoğu zaman müzikle konuşur. 

Peki, o ilk şarkı neydi? 👇🏻

1. Çok özel değilse sormak istiyoruz. Son ilişkin neden bitti?

2. Peki, ihanete uğradın mı?

3. Hangisi daha çok mantıklı geliyor?

4. O ne kadar flörtöz biriydi? Puanlar mısın?

5. Senin gerçek aşka inancın var mı?

6. Ayrılık süreci sana nasıl hissettirdi?

7. Ayrılık sonrası ne kadar zamanda toparlandın?

8. Son olarak, sence bu ilişkinin ikinci bir şansı daha var mı?

Müslüm Gürses - Hangimiz Sevmedik

Sezen Aksu - "Gidiyorum"

Yıldız Tilbe- Yürü Anca Gidersin

