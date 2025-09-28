onedio
Atatürk Günümüzde Hangi Ülke Sınırları İçinde Yer Alan Bir Okulda Lise Kademesinde Okudu? Kim Milyoner Sorusu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.09.2025 - 23:26

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu kez bir yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacıya 'Atatürk Günümüzde Hangi Ülke Sınırları İçinde Yer Alan Bir Okulda Lise Kademesinde Okudu?' sorusu yöneltildi.

Peki Atatürk'ün okuduğu lise günümüzde hangi ülkede?

A: Türkiye

B: Kuzey Makedonya

C: Yunanistan

D: Bulgaristan

Doğru Cevap: B yani Kuzey Makedonya

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
