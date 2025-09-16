onedio
Astrolojik Haritana Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

etiket Astrolojik Haritana Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 09:58

Astroloji haritası hayatımıza yön veren bir harita. Doğum anındaki gökyüzünün konumunu gösteren bu harita, sadece doğum anıyla ilgili bilgi vermiyor elbette. Bu harita ile kişilik ve yaşam tarzı da ortaya çıkıyor. Peki astrolojik haritana göre nasıl bir ev senin tarzın?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Şimdi sırada burcunu seçmek var.

4. Peki yükselenin ne?

5. Sabahları nasıl uyanırsın?

6. Evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?

7. Boş zamanlarında ne yapıyorsun?

8. Karar verirken hislerine mi aklına mı güvenirsin?

9. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

10. Karar verirken risk alır mısın?

Bu lüks ev senin olmalı!

Bu lüks ev senin olmalı!

Senin astrolojik haritana göre sen lüks bir hayatı seviyorsun. Tabii ki lüks diye konforsuz bir ev istemezsin ama lüksle gelen konfora hayır diyemiyorsun. Yumuşacık ve kaliteli mobilyalarla dolu bir ev tam senin tarzın. Evinde rahat ve huzur arıyorsun. Evini şık detaylarla doldurmayı da seviyorsun. Yani senin için konforun ve estetiğin bir arada olduğu bir ev ideal!

Bu rustik ev senin olmalı!

Bu rustik ev senin olmalı!

Sen doğal ve sıcak alanları seviyorsun. Yani böyle doğayla iç içe samimi bir ev tam senlik. Ahşap mobilyalarla dolu bir evde kendini çok iyi hissediyorsun. Evinde bir bahçe olsa senin için tadından yenmez! Bitkiler ve doğayla birlikte olmak senin enerjini artırıyor. Evinin de doğaya yakın olması senin için önemli. Doğallık ve sıcaklığı hissedeceğin bir ev tam senlik olur yani!

Bu modern ev senin olmalı!

Bu modern ev senin olmalı!

Sen astrolojik haritana göre sadelik seven birisin. Evinde öyle süs pek istemezsin. Sade, modern ve düzenli bir ev tam senin tarzın. Eşyaya boğulmuş evleri sevmezsin, çünkü böyle evlerde kendini huzursuz hissedersin. Karmaşık dekorlar senin enerjini düşürüyor. Modern evlerse tam senin tarzını yansıtıyor. Huzurlu bir yaşam için senin ihtiyacın düzenli ve modern bir ev!

Bu farklı ev senin olmalı!

Bu farklı ev senin olmalı!

Senin astrolojik haritana göre evin farklı olmalı. Sen öyle herkesin beğendiği sıradan evleri sevmiyorsun. Daha yaratıcı tarza sahip evler tam senlik. Rengarenk duvarlar, sana özel farklı mobilyalar senin evinin tarzı diyebiliriz. Sen evine bir ruh ve karakter katmayı seviyorsun. Yani kendi tarzını evine yansıtmak istiyorsun. Senin evin sana özel olmalı kısaca!

