Astrolojik Haritana Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

Sen doğal ve sıcak alanları seviyorsun. Yani böyle doğayla iç içe samimi bir ev tam senlik. Ahşap mobilyalarla dolu bir evde kendini çok iyi hissediyorsun. Evinde bir bahçe olsa senin için tadından yenmez! Bitkiler ve doğayla birlikte olmak senin enerjini artırıyor. Evinin de doğaya yakın olması senin için önemli. Doğallık ve sıcaklığı hissedeceğin bir ev tam senlik olur yani!