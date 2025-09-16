Astrolojik Haritana Göre Hangi Ev Senin Olmalı?
Astroloji haritası hayatımıza yön veren bir harita. Doğum anındaki gökyüzünün konumunu gösteren bu harita, sadece doğum anıyla ilgili bilgi vermiyor elbette. Bu harita ile kişilik ve yaşam tarzı da ortaya çıkıyor. Peki astrolojik haritana göre nasıl bir ev senin tarzın?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Şimdi sırada burcunu seçmek var.
4. Peki yükselenin ne?
5. Sabahları nasıl uyanırsın?
6. Evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?
7. Boş zamanlarında ne yapıyorsun?
8. Karar verirken hislerine mi aklına mı güvenirsin?
9. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
10. Karar verirken risk alır mısın?
Bu lüks ev senin olmalı!
Bu rustik ev senin olmalı!
Bu modern ev senin olmalı!
Bu farklı ev senin olmalı!
