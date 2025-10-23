Aslında Senin Neye İhtiyacın Var?

Kafanın içinde yüzlerce düşünce dönüyor ama hangisinin doğru olduğunu bilemiyorsun. Karar vermekte zorlanıyor, bazen her şeyi sorguluyor olabilirsin. Hayatta yönünü, amacını ya da iç huzurunu arıyorsun. Bu bir zayıflık değil; sadece içsel bir dönüşüm dönemindesin. Senin şu anda en çok ihtiyacın olan şey durup düşünmek ve kendine odaklanmak. Cevaplar zaten içinde; sadece sustuğunda duyabileceksin.