Aslında Senin Neye İhtiyacın Var?
Bazen yorgun hissederiz, bazen huzursuz, bazen de hiçbir şeyin tam yerinde olmadığını düşünürüz. Ama çoğu zaman asıl ihtiyacımızı bile fark etmeyiz. Belki biraz huzur, belki bir parça sevgi, belki de sadece kendine dönmek... Bu testte vereceğin cevaplar sana şu anda hayatında en çok neye ihtiyacın olduğunu gösterecek.
Hadi teste!
1. Son zamanlarda içsel halini en iyi hangisi anlatıyor?
2. Bir gün boyunca her şey senin istediğin gibi gitse, nasıl hissedersin?
3. En çok ne zaman kendini iyi hissedersin?
4. Şu anda seni en çok zorlayan şey ne?
5. Hayatında şu anda en eksik hissettiğin şey nedir?
6. Kendini motive etmekte zorlandığında ne yaparsın?
7. İnsanlarla iletişiminde genellikle nasıl birisindir?
8. Zor bir dönemde biri sana nasıl davranırsa iyi hissedersin?
9. Bir şey seni üzdüğünde ilk tepkin ne olur?
10. En büyük korkun ne?
Senin sevgiye ihtiyacın var!
Senin heyecana ihtiyacın var!
Senin netliğe ihtiyacın yok!
Senin huzura ihtiyacın var!
