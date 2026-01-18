"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" Anlamına Gelen "You'll Never Walk Alone" Sloganı Hangi Futbol Takımına Aittir?
Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Kanal D'nin yeni yarışması Beyaz'la Joker yeni bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi.
Programda sorulan 500 bin TL değerindeki soru gündem oldu. 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin' Anlamına Gelen 'You'll Never Walk Alone' Sloganı Hangi Futbol Takımına Aittir? sorusunun cevabı içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" Anlamına Gelen "You'll Never Walk Alone" Sloganı Hangi Futbol Takımına Aittir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın