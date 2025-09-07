Aşktan Gözün Ne Kadar Kör Oluyor?

Aşk, senin için hayatın tam merkezinde yer alıyor, değil mi? Her şeyi onunla paylaşıyor, onunla birlikte yaşamayı seçiyorsun. Ancak sevgilin hata yaptığında bile, onun hatasını görmezden gelmeyi tercih ediyorsun. Hatta bazen, onun hatasını örtmek için bahaneler bile üretiyorsun. Bu kadar yoğun bir bağlılık, seni zamanla yıpratabilir. Aşkı tüm kalbinle, tüm varlığınla yaşıyorsun. Bu, senin en güzel yanın. Ancak bazen bu aşkın içinde kendini unutuyorsun, kendini yok sayıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını, kendi arzularını bir kenara bırakıp tamamen sevgiline odaklanıyorsun. Bu durum, seni zamanla yorabilir ve hatta üzebilir. İlişkinde sınırlarını çizmek, hem kendini hem de sevgilini korumak için çok önemli. Eğer ilişkinde sınırlarını belirlemeyi ihmal edersen, üzülme ihtimalin oldukça yüksek. Unutma, aşk güzel bir duygu olmasına rağmen, kendi değerini unutmadan, kendine de önem vererek yaşanmalı. Bu dengeyi sağlamak, hem ilişkinin hem de kendi mutluluğun için çok önemli.