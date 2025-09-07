Aşktan Gözün Ne Kadar Kör Oluyor?
Aşk, insanın mantığını çoğu zaman ikinci plana atıyor… Peki sen aşık olduğunda kalbini mi dinliyorsun yoksa mantığını elden bırakmıyor musun? Bu testte, aşktan gözünün ne kadar kör olduğunu öğreneceksin. Hazırsan sorulara içtenlikle cevap ver ve aşkın seni nasıl etkilediğini keşfet!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Hoşlandığın biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne?
4. Partnerin seni görmezden geldiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Arkadaşların olumsuz yorum yaptığında diner misin?
6. Aşk uğruna en fazla neyi feda edersin?
7. Birini sevdiğinde onun hatalarını nasıl görürsün?
8. Partnerin özel gününü unuttu, ne yaparsın?
9. Aşık olduğunda kendini nasıl hissediyorsun?
10. Arkadaşlarınla sevgilin arasında kaldığında tercihin ne olur?
Sen aşkta tamamen kör oluyorsun!
Sen aşkta çoğu zaman kör oluyorsun!
Sen aşkta kör olmamak için çabalıyorsun!
Sen aşkta kör asla olmuyorsun!
