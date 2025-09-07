onedio
Aşktan Gözün Ne Kadar Kör Oluyor?

Aşktan Gözün Ne Kadar Kör Oluyor?

07.09.2025 - 16:02

Aşk, insanın mantığını çoğu zaman ikinci plana atıyor… Peki sen aşık olduğunda kalbini mi dinliyorsun yoksa mantığını elden bırakmıyor musun? Bu testte, aşktan gözünün ne kadar kör olduğunu öğreneceksin. Hazırsan sorulara içtenlikle cevap ver ve aşkın seni nasıl etkilediğini keşfet!

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hoşlandığın biriyle tanıştığında ilk dikkat ettiğin şey ne?

4. Partnerin seni görmezden geldiğinde nasıl tepki verirsin?

5. Arkadaşların olumsuz yorum yaptığında diner misin?

6. Aşk uğruna en fazla neyi feda edersin?

7. Birini sevdiğinde onun hatalarını nasıl görürsün?

8. Partnerin özel gününü unuttu, ne yaparsın?

9. Aşık olduğunda kendini nasıl hissediyorsun?

10. Arkadaşlarınla sevgilin arasında kaldığında tercihin ne olur?

Sen aşkta tamamen kör oluyorsun!

Aşk, senin için hayatın tam merkezinde yer alıyor, değil mi? Her şeyi onunla paylaşıyor, onunla birlikte yaşamayı seçiyorsun. Ancak sevgilin hata yaptığında bile, onun hatasını görmezden gelmeyi tercih ediyorsun. Hatta bazen, onun hatasını örtmek için bahaneler bile üretiyorsun. Bu kadar yoğun bir bağlılık, seni zamanla yıpratabilir. Aşkı tüm kalbinle, tüm varlığınla yaşıyorsun. Bu, senin en güzel yanın. Ancak bazen bu aşkın içinde kendini unutuyorsun, kendini yok sayıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını, kendi arzularını bir kenara bırakıp tamamen sevgiline odaklanıyorsun. Bu durum, seni zamanla yorabilir ve hatta üzebilir. İlişkinde sınırlarını çizmek, hem kendini hem de sevgilini korumak için çok önemli. Eğer ilişkinde sınırlarını belirlemeyi ihmal edersen, üzülme ihtimalin oldukça yüksek. Unutma, aşk güzel bir duygu olmasına rağmen, kendi değerini unutmadan, kendine de önem vererek yaşanmalı. Bu dengeyi sağlamak, hem ilişkinin hem de kendi mutluluğun için çok önemli.

Sen aşkta çoğu zaman kör oluyorsun!

Aşkın büyülü dünyasına adım attığında, mantığını bir kenara bırakıp duygularının peşinden gidiyorsun. Partnerinin kusurlarını, eksiklerini belki de fark ediyorsun ama aşkın güçlü dalgaları karşısında onları önemsemiyor, göz ardı ediyorsun. Bu durum, seni duygusal anlamda daha da bağlı hale getiriyor, kalbinin sesini mantığının sesinden daha yüksek duyuyorsun. Fakat aşkın büyüsüne kapılmış olsan da, içinde bir yerlerde 'bir şeyler yanlış' diye mırıldanan bir ses var. Aşka kör oluyorsun, evet ama tamamen değil. Gözlerin belki de aşkın parlak ışığına kapılıp bazı şeyleri görmekte zorlanıyor ama içgüdülerin, kalbinin derinliklerinde saklanan o küçük ses, hala sana uyarılar gönderiyor. Bu durum, aşkın ve mantığın sürekli bir çatışma halinde olduğunu gösteriyor. Aşk, seni büyüleyip, sürüklerken; mantığın, aşkın bu tatlı kaosunda bile seni korumaya, sana gerçekleri göstermeye çalışıyor. İşte bu yüzden aşk, hem tatlı bir rüya hem de karmaşık bir labirent olabiliyor.

Sen aşkta kör olmamak için çabalıyorsun!

Kalbinin derinliklerine dalıyor, aşkın büyüleyici dalgalarına kapılıyorsun. Ancak, aklını da yanında getiriyorsun, mantığını asla bir kenara bırakmıyorsun. Partnerini, tüm hataları ve kusurlarıyla birlikte, sevgiyle kabulleniyorsun. Ancak bu, onun hatalarını görmezden geldiğin anlamına gelmiyor. Onunla sevgi dolu bir ilişki içindeyken bile, kendi değerlerini ve ihtiyaçlarını unutmuyorsun. Aşkın sarhoş edici etkisine kapıldığında bile, kendi kimliğini ve değerlerini koruyabiliyorsun. Bu, seni bir ilişkide sağlıklı bir dengeye götürebilir. Çünkü aşk, sadece kalple değil, aynı zamanda mantıkla da yaşanmalı. Ve sen, bu dengeyi başarıyla sağlayabiliyorsun. Bu, senin aşkta ve ilişkilerde sağlıklı bir denge kurabilme yeteneğin, hem kendini hem de partnerini mutlu edebilmen için gereken en önemli faktör. Bu dengeli tutumun, aşkta ve ilişkilerde başarının anahtarı olabilir.

Sen aşkta kör asla olmuyorsun!

Aşkın büyülü dünyasına kapılmış olsan bile, ayakların hala sağlam bir şekilde yere basıyor. Senin için aşk, mantığını bulanıklaştıracak, gözlerini kör edecek bir duygusal tufan değil. Aşk, senin için bir denge unsuru. Karşındaki kişiye olan sevgin, onun hatalarını görmezden gelmeni gerektirecek bir körleme değil. Onun hatalarını görüyorsun ve bunları üstünü örtmek yerine, onunla paylaşıyorsun. Aşk, senin için bir paylaşım alanı. Sevdiğin kişiyle hem sevinçlerini hem de üzüntülerini paylaşıyorsun. Bu paylaşım, aşkını daha da güçlendiriyor ve derinleştiriyor. Aşk, senin için aynı zamanda bir saygı meselesi. Sevdiğin kişiye olan saygın, aşkını daha da anlamlı kılıyor. Bu yüzden, aşk konusunda kolay kolay yanılmıyorsun. Sevdiğin kişiye olan duyguların, mantığını ve sezgilerini bulanıklaştırmıyor. Aşkın, seni yanıltmasına izin vermiyorsun. Bu, senin aşka olan bakış açını özel ve farklı kılıyor. Aşkın büyülü dünyasında bile, ayakların hala sağlam bir şekilde yere basıyor.

