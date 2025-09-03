Senin Aşk Dilin Ne?
Herkesin sevgisini gösterme ve sevildiğini hissetme biçimi farklıdır. Kimisi güzel sözler duymadan mutlu olamaz, kimisi küçük jestler olmadan aşkı eksik hisseder. Peki senin aşk dilin hangisi? Bu testle, ilişkilerde kendini nasıl ifade ettiğini ve karşındakinden ne beklediğini öğrenebilirsin!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinden en çok ne bekliyorsun?
4. Bir sevgilin olduğunda ona sevgini nasıl gösterirsin?
5. Sevgilin üzgün olduğunda ona yaklaşımın nasıl olur?
6. İlişkilerde en büyük kırgınlığın ne olabilir?
7. En romantik bulduğun şey hangisi?
8. İlişkide seni en çok ne kırar?
9. Romantik bir akşam hayal etsen nasıl olurdu?
10. Sevgilin seni nasıl şımartabilir?
Senin sevgi dilin kelimeler!
Senin sevgi dilin hediyeler ve jestler!
Senin sevgi dilin beraber geçirilen zaman!
