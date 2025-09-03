Senin Aşk Dilin Ne?

Sen, sözcüklerin gücüne inanıyorsun. Sevgini en çok dile getirilen duygulardan, güzel sözlerden, iltifatlardan ve içten konuşmalardan hissediyorsun. Senin için “Seni seviyorum” gibi kelimeler sadece bir cümle değil, kalbine dokunan bir işaret. Bu dil sayesinde insanlar seni kolayca mutlu edebiliyor ama sözlerin tutarsızlığı seni derinden yaralayabiliyor.