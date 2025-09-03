onedio
Senin Aşk Dilin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.09.2025 - 13:01

Herkesin sevgisini gösterme ve sevildiğini hissetme biçimi farklıdır. Kimisi güzel sözler duymadan mutlu olamaz, kimisi küçük jestler olmadan aşkı eksik hisseder. Peki senin aşk dilin hangisi? Bu testle, ilişkilerde kendini nasıl ifade ettiğini ve karşındakinden ne beklediğini öğrenebilirsin!

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerinden en çok ne bekliyorsun?

4. Bir sevgilin olduğunda ona sevgini nasıl gösterirsin?

5. Sevgilin üzgün olduğunda ona yaklaşımın nasıl olur?

6. İlişkilerde en büyük kırgınlığın ne olabilir?

7. En romantik bulduğun şey hangisi?

8. İlişkide seni en çok ne kırar?

9. Romantik bir akşam hayal etsen nasıl olurdu?

10. Sevgilin seni nasıl şımartabilir?

Senin sevgi dilin kelimeler!

Sen, sözcüklerin gücüne inanıyorsun. Sevgini en çok dile getirilen duygulardan, güzel sözlerden, iltifatlardan ve içten konuşmalardan hissediyorsun. Senin için “Seni seviyorum” gibi kelimeler sadece bir cümle değil, kalbine dokunan bir işaret. Bu dil sayesinde insanlar seni kolayca mutlu edebiliyor ama sözlerin tutarsızlığı seni derinden yaralayabiliyor.

Senin sevgi dilin hediyeler ve jestler!

Küçük ya da büyük fark etmez, senin için hediyeler değerli. Çünkü sana göre her hediye, düşünülmüş ve sevgiyle seçilmiş bir işarettir. Bu jestler sana “önemlisin” mesajını verir. Karşındaki kişinin seni düşündüğünü hissettiğinde içindeki sevgi artar. Senin için hediyeler maddi değil, manevi anlam taşır.

Senin sevgi dilin beraber geçirilen zaman!

Senin için aşk, birlikte geçirilen vakitte gizli. Yan yana olmak, birlikte aktiviteler yapmak, sadece konuşmak ya da gülmek bile senin için büyük bir anlam taşıyor. Sevdiğin kişi zamanını sana ayırdığında değerli hissediyorsun. İlişkilerinde en çok ihtiyacın olan şey, gerçekten beraber geçirilen kaliteli anlar.

