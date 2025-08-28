İlişki Tarzın Hangi Romantik Filmle Aynı?
Herkesin aşka bakışı, ilişkiyi yaşama biçimi farklıdır. Kimimiz tutkulu ve fırtınalı, kimimiz eğlenceli ve arkadaşlığa dayalı, kimimiz ise sakin ve huzurlu ilişkileri tercih ederiz. Peki senin ilişki tarzın hangi romantik filmle aynı? Bu testle aşk yolculuğunun beyaz perdedeki karşılığını öğreniyoruz!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkinde en çok aradığın şey ne?
4. İlk buluşmada seni en çok mutlu edecek şey?
5. Partnerinle sorun yaşadığında nasıl çözersin?
6. Ayrılık sonrası sen?
7. Partnerinle yapmayı en çok sevdiğin şey?
8. En büyük korkun?
9. Partnerinle kavga ettiğinde?
10. İlişkinde olmazsa olmazın?
İlişkiniz Titanic'e benziyor!
İlişkiniz Friends with Benefits'e benziyor!
İlişkiniz The Notebook'a benziyor!
İlişkiniz La La Land'e benziyor!
