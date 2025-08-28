onedio
İlişki Tarzın Hangi Romantik Filmle Aynı?

İnci Döşer
28.08.2025 - 13:01

Herkesin aşka bakışı, ilişkiyi yaşama biçimi farklıdır. Kimimiz tutkulu ve fırtınalı, kimimiz eğlenceli ve arkadaşlığa dayalı, kimimiz ise sakin ve huzurlu ilişkileri tercih ederiz. Peki senin ilişki tarzın hangi romantik filmle aynı? Bu testle aşk yolculuğunun beyaz perdedeki karşılığını öğreniyoruz! 

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkinde en çok aradığın şey ne?

4. İlk buluşmada seni en çok mutlu edecek şey?

5. Partnerinle sorun yaşadığında nasıl çözersin?

6. Ayrılık sonrası sen?

7. Partnerinle yapmayı en çok sevdiğin şey?

8. En büyük korkun?

9. Partnerinle kavga ettiğinde?

10. İlişkinde olmazsa olmazın?

İlişkiniz Titanic'e benziyor!

Senin ilişki tarzın, yoğun duygular ve büyük fedakârlıklarla dolu. Aşkı derin ve unutulmaz yaşamak istiyorsun. Bazen bu yoğunluk seni yorsa da senin için aşk, hayatın en anlamlı yolculuğu. Tıpkı Titanik'teki gibi, tutkuların hayatının merkezinde.

İlişkiniz Friends with Benefits'e benziyor!

Senin için aşk, sadece romantizm değil; aynı zamanda kahkaha, dostluk ve beraber keyif almak demek. İlişkilerinde eğlenceli tarafın ağır basıyor. Partnerin senin hem sevgilin hem en yakın arkadaşın olmalı. Tıpkı Friends with Benefits filminde olduğu gibi, samimiyet ve eğlence senin için vazgeçilmez.

İlişkiniz The Notebook'a benziyor!

Senin ilişki tarzın dingin, derin ve sadakate dayalı. Senin için aşk, güven ve huzurla büyüyen bir bağ. Kendi kabuğunda ama güçlü bir şekilde sevgini yaşarsın. Tıpkı The Notebook’taki Noah ve Allie gibi, sen de uzun soluklu, kalpten gelen bir aşkı tercih ediyorsun.

İlişkiniz La La Land'e benziyor!

Sen aşkı heyecan, özgürlük ve sürprizlerle yaşamak isteyen birisin. Tutkuların var ama aynı zamanda özgürlüğüne de çok önem veriyorsun. İlişkilerin biraz fırtınalı olabilir ama senin için aşk, bir yolculuk ve keşif demek. Tıpkı La La Land gibi, renkli, coşkulu ama bazen de dramatik.

