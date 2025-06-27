Aşkta Şansın Ne Kadar Yüksek?
Aşk bazen bir tesadüf, bazen bir mucize… Peki senin yıldızların aşk için ne kadar parlıyor? Kalbini kaptırdığın kişilerle yolların kesişiyor mu, yoksa hep doğru zaman değil mi diyorsun? Bu testte, aşk hayatında ne kadar şanslı olduğunu öğreneceksin.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkla arandaki ilişkiyi tek kelimeyle anlat desek?
4. En son ne zaman biriyle flört ettin?
5. Hoşlandığın kişiye mesaj atacak cesaretin var mı?
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6. En sık yaşadığın sorun ne?
7. Rüyanda biriyle aşk yaşadığını gördün. Ne hissedersin?
8. Aşka inancın ne durumda?
9. Aşk hayatında en çok neye güveniyorsun?
10. Eski sevgilin sana geri dönmek istedi. Ne yaparsın?
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Senin aşkta şansın çok yüksek!
Aşkta şansın çoğu zaman yüksek!
Aşkta şansın hiç yüksek değil!
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