onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aşkınızın Başlangıcındaki Taze Bahar Havasını Hatırlatacak O Şarkı!

etiket Aşkınızın Başlangıcındaki Taze Bahar Havasını Hatırlatacak O Şarkı!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 00:00

Ne heyecanlı o aşkın ilk günleri, tatlı telaşlı anlar… Her şey yeni, her şey taze ve her adımda kalbiniz bir tık daha hızlı atıyor. İşte bu testin sonundaki şarkı, o anları tekrar hatırlatacak, sizi o zamanlara geri götürecek.

O zaman seni teste alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Siz ne kadar eskidiniz buradan öğreneceğiz :D Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?

2. Partnerinin sana gösterdiği ilgiyi puanlamanı istiyoruz! (5 en yüksek)

3. Bu ilişkinin sana kazandırdığı şey ne?

4. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?

5. Onun sevdiği rengi seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?

7. Neredeyse bitiyor! Akşam dışarı çıkacak olsanız planı kim yapar?

8. Son olarak, partnerin senin için farklı bir şehirde yaşar mı?

Pinhani- Beni Al

Harun Kolçak- Gir Kanıma

Ajda Pekkan- Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın