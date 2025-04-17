Aşkınızın Başlangıcındaki Taze Bahar Havasını Hatırlatacak O Şarkı!
Ne heyecanlı o aşkın ilk günleri, tatlı telaşlı anlar… Her şey yeni, her şey taze ve her adımda kalbiniz bir tık daha hızlı atıyor. İşte bu testin sonundaki şarkı, o anları tekrar hatırlatacak, sizi o zamanlara geri götürecek.
O zaman seni teste alalım!
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1. Siz ne kadar eskidiniz buradan öğreneceğiz :D Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?
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2. Partnerinin sana gösterdiği ilgiyi puanlamanı istiyoruz! (5 en yüksek)
3. Bu ilişkinin sana kazandırdığı şey ne?
4. Zor bir gün geçirdiğinde partnerin seni ne kadar destekliyor?
5. Onun sevdiği rengi seçer misin?
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6. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?
7. Neredeyse bitiyor! Akşam dışarı çıkacak olsanız planı kim yapar?
8. Son olarak, partnerin senin için farklı bir şehirde yaşar mı?
Pinhani- Beni Al
Harun Kolçak- Gir Kanıma
Ajda Pekkan- Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
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