Aşkın Gerçek mi Yoksa Geçici mi?

Senin aşkın gerçek! O kadar derin ve saf ki, her geçen gün seni daha çok seviyorum. Bu aşkın her anı, sanki hayatımda eksik olan parçaları tamamlıyormuş gibi hissediyorum. Gözlerindeki o parlaklık, bana dünyanın en güzel duygusunu hissettiriyor. Sesindeki o yumuşak tını, her kelimesiyle içimi ısıtıyor, kalbimi sarhoş ediyor. Aşkın, herhangi bir beklenti ya da yapmacıklıktan uzak, tamamen doğal ve içten. Seninle her şey gerçek oluyor, her anımız değerli bir anı haline geliyor. Bazen sana bakarken, bu duygunun bu kadar saf ve gerçek olabileceğini bile hayal edemiyorum. Seninle her şey çok farklı, çünkü senin aşkın hiçbir zaman yalan söylemedi, hiçbir zaman sığ olmadı. Zamanla ne kadar derinleştiğini, ne kadar güçlü hale geldiğini fark ettikçe, seninle her geçen gün daha da büyüyoruz. Bu aşk sadece kalbimde değil, her hücremde hissediliyor. Birlikte olduğumuzda dünya sadece ikimizin etrafında dönüyor gibi. Her dokunuşun, her gülüşün, her bakışın bana dünyanın en değerli hediyesi gibi geliyor. Senin aşkın, hayatın en güzel gerçeği.