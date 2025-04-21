Galatasaray, Torreira'nın Sözleşmesini Uzattı
Galatasaray, başarılı orta sahası Lucas Torreira'nın sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla anlaşıldığını TFF'ye bildirdi.
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Arsenal'den gelmişti
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Yeni sözleşmeye imza attı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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