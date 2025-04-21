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Galatasaray, Torreira'nın Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray, Torreira'nın Sözleşmesini Uzattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 21:20

Galatasaray, başarılı orta sahası Lucas Torreira'nın sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyla anlaşıldığını TFF'ye bildirdi.

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Arsenal'den gelmişti

Arsenal'den gelmişti

2022 yazında İngiliz ekibi Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Lucas Torreira, kısa sürede büyük fark yaratmış, ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştu.

Yeni sözleşmeye imza attı

Yeni sözleşmeye imza attı

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyla 207-2028 sezonunun sonuna kadar anlaşıldığını açıkladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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