Fenerbahçe'nin Diego Carlos Transferi İçin Skandal İddia
Sports Digitale Youtube kanalında Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında yaşadığı kritik puan kaybını değerlendiren Murat Zorlu ve Alp Eralp, sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos transferi hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Zorlu'nun belirttiğine göre Carlos, zorunluluk yüzünden transfer edilmiş.
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11,47 milyon euro bonservis ödenmişti
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"Büyük sakatlığı var, vazgeçelim" denmiş
Zorlu'nun yayındaki açıklaması 👇
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