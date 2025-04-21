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Fenerbahçe'nin Diego Carlos Transferi İçin Skandal İddia

Fenerbahçe'nin Diego Carlos Transferi İçin Skandal İddia

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 20:55

Sports Digitale Youtube kanalında Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında yaşadığı kritik puan kaybını değerlendiren Murat Zorlu ve Alp Eralp, sarı-lacivertli kulübün devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos transferi hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu. Zorlu'nun belirttiğine göre Carlos, zorunluluk yüzünden transfer edilmiş.

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11,47 milyon euro bonservis ödenmişti

11,47 milyon euro bonservis ödenmişti

Sezonun ilk yarısında savunmada üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe, devre arasında takıma takviye yapma kararı almış, bu karar doğrultusunda yıldız isimlerle temasa geçmişti.

PSG'den Milan Skriniar'la görüşen sarı-lacivertliler, bir yandan da Aston Villa'dan Diego Carlos'un peşindeydi. Görüşmeler olumlu sonuçlanmış, Carlos çubukluyu sırtına geçirmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan 32 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkan para 11,47 milyon euro olmuştu.

"Büyük sakatlığı var, vazgeçelim" denmiş

"Büyük sakatlığı var, vazgeçelim" denmiş

Sports Digitale Youtube kanalında Alp Eralp ile Fenerbahçe gündemini değerlendiren Murat Zorlu, Carlos transferi için şunları söyledi:

Diego Carlos’la ilgili de şunu duydum: Son dakika bu adamın büyük sakatlığı var, ciddi paralar...  “vazgeçelim” denmiş. Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, ortalığı ayağa kaldırmış. Monchi ile aramız bozulmasın falan denmiş ve alınmış.

Zorlu'nun yayındaki açıklaması 👇

Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı almışlardı

Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı almışlardı

Aston Villa, devre arasında Carlos'u Fenerbahçe'ye satarken Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığını açıklamıştı. Özcan'ın sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacağı ifade edilmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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