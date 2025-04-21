Fenerbahçe'nin Diego Carlos Transferi İçin Skandal İddia

Sports Digitale Youtube kanalında Alp Eralp ile Fenerbahçe gündemini değerlendiren Murat Zorlu, Carlos transferi için şunları söyledi:

Diego Carlos’la ilgili de şunu duydum: Son dakika bu adamın büyük sakatlığı var, ciddi paralar... “vazgeçelim” denmiş. Aston Villa Sportif Direktörü Monchi, ortalığı ayağa kaldırmış. Monchi ile aramız bozulmasın falan denmiş ve alınmış.