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İstifası İsteniyor: Fenerbahçe Taraftarından Ali Koç'a Tepkiler

İstifası İsteniyor: Fenerbahçe Taraftarından Ali Koç'a Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 19:57

2023-2024 sezonunda İsmail Kartal ile kaçan şampiyonluk sonrası teknik direktörlüğe dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de işler yine ters gitti. 99 puan toplayan kadronun üzerine ciddi takviyeler yapan Başkan Ali Koç ve yönetiminin 2024-2025 sezonunda da kupa sevinci yaşaması imkansız hale geldi. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenirken Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala da lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Taraftarlar, sosyal medyada Koç'u istifaya davet etti, değişim dedi.

Yusuf Kenan Çalık yakın gelecekte yaşanacakları açıklamıştı 👇

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Peki, taraftarlar ne diyor? 👇

Peki, taraftarlar ne diyor? 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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