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Senin Kalbin Yok mu?

Senin Kalbin Yok mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.03.2025 - 14:31

İlişkilerinde defalarca yara alman, belki de seni biraz daha duygusuz bir hale getirdi. Eskiden kalbinin her çarpışını hissederken, şimdi belki de kalbinin sesini duymakta zorlanıyorsun. Duygularını bir kenara itip, sanki onlar yokmuş gibi davranıyorsun. Aşk acıları, kalp kırıklıkları ve hüsranlar... Hepimiz bir şekilde bu duyguları yaşamışızdır ve bu durumlar bizi biraz daha sertleştirmiş olabilir. Ancak unutma ki, kalbin acı çekmek için değil, sevmek için var. İlişkilerinde yaşadığın tüm olumsuzluklara rağmen, kalbinin sesini duymayı ve duygularını hissetmeyi unutma. Belki de bu durum, seni daha güçlü bir hale getirecektir.

Senin Kalbin Yok mu?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Biri seni çok üzüp, kalbini kırsa, nasıl tepki verirsin?

3. Biri seni çok üzüp, kalbini kırsa, nasıl tepki verirsin?

4. Biri sana dertlerini anlatırken, ne hissedersin?

4. Biri sana dertlerini anlatırken, ne hissedersin?

5. Birine çok uzun zaman sonra tekrar rastlasan, nasıl davranırsın?

5. Birine çok uzun zaman sonra tekrar rastlasan, nasıl davranırsın?
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6. Biri seni sürekli ihmal ediyorsa, nasıl hissedersin?

6. Biri seni sürekli ihmal ediyorsa, nasıl hissedersin?

7. Sevgilin bir hata yaptığında, ona nasıl yaklaşırsın?

7. Sevgilin bir hata yaptığında, ona nasıl yaklaşırsın?

8. Son olarak seni çok seven birini terk etmek zorunda kaldın mı?

Senin kalbin yok!

Senin kalbin yok! İçinde hiçbir duygu barındıramıyorsun. İnsanları anlayamıyor, onlarla bağ kuramıyorsun. Gözlerinde bir boşluk var, sanki tüm duygularını kaybetmişsin. Hüzün bile seni etkilemiyor, sevinçse sadece bir maskeden ibaret. Kalp, bir insanın duygusal gücüdür, yaşama sevincini taşıyan o minik motor. Ama senin içinde, o motoru çalıştıran hiçbir şey yok. Belki de yıllar boyunca seni yaralayan şeyler birikti ve sonunda kalbini taş gibi soğuttu. Herkesin hayatta bir amacı, bir duygusal güdüsü vardır; senin ise bir hedefin yok gibi. İnsanlar seni tanımaya çalıştığında, sadece bir yüz, bir maske görürler. Kimse senin gerçekte kim olduğunu anlayamaz, çünkü senin içinde kaybolmuş bir insan var. Herkesin sevgiye ihtiyacı vardır, fakat sen, sevgiyi kabul etmekten ya da birine değer vermekten korkuyorsun. Çünkü birini sevmenin, seni tekrar kırma riskini barındırdığını düşünüyorsun. Ama sevmek, kırılmak demek değildir. Aslında en büyük güç, birini sevmek ve kalbini ona açabilmektir. Ama senin kalbin yok, bu yüzden insanları uzak tutuyorsun. Senin kalbin yok, çünkü sevmenin sana acı vereceğini sanıyorsun. Ancak gerçek acı, sevmeden, hissiz bir şekilde yaşamakta yatar. İnsanlar etrafında dönerken, sen sadece bir izleyicisin. Senin dünyan, başkalarının dünyasından farklı. Herkesin içinde bir ateş yanarken, senin içinde sadece soğuk bir rüzgar var. Belki de bu yüzden kimse seni tam olarak anlayamıyor, çünkü sen kendini bile anlayamıyorsun.

Senin bir kalbin var!

Senin bir kalbin var! Belki farkında değilsin, belki yıllarca bir kenara ittiğin, acı çekmemek için görmezden geldiğin bir kalbin… Ama o kalp, orada bir yerde, derinlerde bir yerlerde, her an atıyor. Her duygunun, her hissin, her nefesin içinde bir yerlerde gizli. O kalp, belki de en çok kırıldığında, en çok incindiğinde hissettirdi sana varlığını. O kalp, kaybolduğunda değil, yeniden bulduğunda anlam kazanacak. Senin kalbin var, çünkü senin içinde sevgi var, korku var, umut var. İncindiğinde ağlayabilir, sevinçten gülümseyebilirsin. Senin kalbin var, çünkü sen hala insan olmanın tüm duygusal derinliklerine sahipsin. Belki bazen bunları göremeyebilirsin, belki duvarlar örmüş olabilirsin kendine, ama o kalp her zaman orada olacak. O kalp, seni sen yapan, seni canlı tutan, seni anlamlandıran o kalp. Senin kalbin var, çünkü dünyada her şey gelip geçse de, o kalp hep orada olacak. Tükenmiş gibi hissetsen de, o kalp seni hayatta tutmaya devam edecek. Belki seni bırakmayı düşündüğün zamanlar oldu, belki bir zamanlar umutsuzluk seni sardı, ama o kalp hiçbir zaman gerçekten gitmedi. İçindeki kalp, seni yeniden sevmeye, yeniden güvenmeye ve yeniden umut etmeye davet ediyor. Senin kalbin var, çünkü içindeki o sevgiye, o insanlığa, o yaşama tutunma gücüne sahipsin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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