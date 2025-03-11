Senin kalbin yok! İçinde hiçbir duygu barındıramıyorsun. İnsanları anlayamıyor, onlarla bağ kuramıyorsun. Gözlerinde bir boşluk var, sanki tüm duygularını kaybetmişsin. Hüzün bile seni etkilemiyor, sevinçse sadece bir maskeden ibaret. Kalp, bir insanın duygusal gücüdür, yaşama sevincini taşıyan o minik motor. Ama senin içinde, o motoru çalıştıran hiçbir şey yok. Belki de yıllar boyunca seni yaralayan şeyler birikti ve sonunda kalbini taş gibi soğuttu. Herkesin hayatta bir amacı, bir duygusal güdüsü vardır; senin ise bir hedefin yok gibi. İnsanlar seni tanımaya çalıştığında, sadece bir yüz, bir maske görürler. Kimse senin gerçekte kim olduğunu anlayamaz, çünkü senin içinde kaybolmuş bir insan var. Herkesin sevgiye ihtiyacı vardır, fakat sen, sevgiyi kabul etmekten ya da birine değer vermekten korkuyorsun. Çünkü birini sevmenin, seni tekrar kırma riskini barındırdığını düşünüyorsun. Ama sevmek, kırılmak demek değildir. Aslında en büyük güç, birini sevmek ve kalbini ona açabilmektir. Ama senin kalbin yok, bu yüzden insanları uzak tutuyorsun. Senin kalbin yok, çünkü sevmenin sana acı vereceğini sanıyorsun. Ancak gerçek acı, sevmeden, hissiz bir şekilde yaşamakta yatar. İnsanlar etrafında dönerken, sen sadece bir izleyicisin. Senin dünyan, başkalarının dünyasından farklı. Herkesin içinde bir ateş yanarken, senin içinde sadece soğuk bir rüzgar var. Belki de bu yüzden kimse seni tam olarak anlayamıyor, çünkü sen kendini bile anlayamıyorsun.