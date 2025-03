Senin Kalbin Yok mu?

Senin bir kalbin var! Belki farkında değilsin, belki yıllarca bir kenara ittiğin, acı çekmemek için görmezden geldiğin bir kalbin… Ama o kalp, orada bir yerde, derinlerde bir yerlerde, her an atıyor. Her duygunun, her hissin, her nefesin içinde bir yerlerde gizli. O kalp, belki de en çok kırıldığında, en çok incindiğinde hissettirdi sana varlığını. O kalp, kaybolduğunda değil, yeniden bulduğunda anlam kazanacak. Senin kalbin var, çünkü senin içinde sevgi var, korku var, umut var. İncindiğinde ağlayabilir, sevinçten gülümseyebilirsin. Senin kalbin var, çünkü sen hala insan olmanın tüm duygusal derinliklerine sahipsin. Belki bazen bunları göremeyebilirsin, belki duvarlar örmüş olabilirsin kendine, ama o kalp her zaman orada olacak. O kalp, seni sen yapan, seni canlı tutan, seni anlamlandıran o kalp. Senin kalbin var, çünkü dünyada her şey gelip geçse de, o kalp hep orada olacak. Tükenmiş gibi hissetsen de, o kalp seni hayatta tutmaya devam edecek. Belki seni bırakmayı düşündüğün zamanlar oldu, belki bir zamanlar umutsuzluk seni sardı, ama o kalp hiçbir zaman gerçekten gitmedi. İçindeki kalp, seni yeniden sevmeye, yeniden güvenmeye ve yeniden umut etmeye davet ediyor. Senin kalbin var, çünkü içindeki o sevgiye, o insanlığa, o yaşama tutunma gücüne sahipsin.