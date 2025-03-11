Senin Kalbin Yok mu?
Senin Kalbin Yok mu?
İlişkilerinde defalarca yara alman, belki de seni biraz daha duygusuz bir hale getirdi. Eskiden kalbinin her çarpışını hissederken, şimdi belki de kalbinin sesini duymakta zorlanıyorsun. Duygularını bir kenara itip, sanki onlar yokmuş gibi davranıyorsun. Aşk acıları, kalp kırıklıkları ve hüsranlar... Hepimiz bir şekilde bu duyguları yaşamışızdır ve bu durumlar bizi biraz daha sertleştirmiş olabilir. Ancak unutma ki, kalbin acı çekmek için değil, sevmek için var. İlişkilerinde yaşadığın tüm olumsuzluklara rağmen, kalbinin sesini duymayı ve duygularını hissetmeyi unutma. Belki de bu durum, seni daha güçlü bir hale getirecektir.
Senin Kalbin Yok mu?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Biri seni çok üzüp, kalbini kırsa, nasıl tepki verirsin?
4. Biri sana dertlerini anlatırken, ne hissedersin?
5. Birine çok uzun zaman sonra tekrar rastlasan, nasıl davranırsın?
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6. Biri seni sürekli ihmal ediyorsa, nasıl hissedersin?
7. Sevgilin bir hata yaptığında, ona nasıl yaklaşırsın?
8. Son olarak seni çok seven birini terk etmek zorunda kaldın mı?
Senin kalbin yok!
Senin bir kalbin var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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