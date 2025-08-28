Aşk: Özgürlük mü, Tutsaklık mı?

Buluşmaya giderken ellerin titriyor, sözcükler boğazında düğümleniyor. Aslında bu sadece romantik bir heyecan değil; beynin dopamin ve oksitosinle dolup taşmasından kaynaklanıyor.

Bilimsel araştırmalara göre aşk tek bir duygu değil; bir motivasyon sistemi.

Romantik bağlanma: Yakınlık, güven ve duygusal ihtiyaçların karşılanması.

Tutkulu çekim: O yoğun enerji, gözünü ondan ayıramama hali.

Biyolojik süreç: Beynin ödül mekanizmalarının çalışması, dopamin ve oksitosin salgısı.

Freud’a göre aşk, çocuklukta ilk sevgi figürleriyle kurulan bağların yetişkinlikte yeniden sahnelenmesidir. Yani âşık olduğumuzda sadece karşımızdaki kişiye değil, geçmişteki ilk sevgi deneyimlerimize de bağlanırız. Kernberg ise aşkın içinde sevgi kadar yıkıcı potansiyelin de olduğunu söyler. Ona göre aşk, idealize etme ve hayal kırıklığının sürekli gidip geldiği bir süreçtir. Bu yüzden aşk, özgürleştirebildiği kadar, tutsak edici de olabilir.