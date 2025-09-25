onedio
Arjantin’de Üç Kadın, Bir Çete Tarafından Kaçırıldı: TikTok Canlı Yayınında İşkence Edilip, Öldürüldüler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 21:06

Arjantin'de 15,20, ve 21 yaşlarındaki üç kadın, uyuşturucu çetesi tarafından kaçırıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayında işkenceye uğradı, tecavüze uğradı ve öldürüldü.

Arjantin’de yaşanan ve dünya basınında gündem olan korkunç olay TikTok’tan canlı yayınlandı.

Arjantin'de 15 yaşındaki Lara Gutierrez, 20 yaşındaki Brenda del Castillo ve 21 yaşındaki Morena uyuşturucu çetesi tarafından kandırılıp kaçırıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayında korkunç işkenceye uğradı, işkence sonrasında üç kadın canlı yayında öldürüldü. 

Katledilen kadınların cesetleri kaybolduktan beş gün sonra bir bahçede gömülü halde bulundu.

Buenos Aires Güvenlik Bakanı 4 kişinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bakan yaptığı açıklamada, katillerin kadınları yemeğe davet ederek kandırdığını tuzağa düşürdüğünü duyurdu. Cinayetlerin, Buenos Aires merkezli uluslararası bir uyuşturucu çetesi tarafından organize edildiği belirlendi. Şüpheli çete liderinin Peru vatandaşı olduğu ve ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
