Arjantin’de Üç Kadın, Bir Çete Tarafından Kaçırıldı: TikTok Canlı Yayınında İşkence Edilip, Öldürüldüler!
Arjantin'de 15,20, ve 21 yaşlarındaki üç kadın, uyuşturucu çetesi tarafından kaçırıldıktan sonra TikTok'ta canlı yayında işkenceye uğradı, tecavüze uğradı ve öldürüldü.
Arjantin’de yaşanan ve dünya basınında gündem olan korkunç olay TikTok’tan canlı yayınlandı.
Buenos Aires Güvenlik Bakanı 4 kişinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
