Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

Her Müslüman'ın kalbinde ayrı bir yeri olan Ramazan ayı, manevi değeri yüksek olan bir dönemdir. Ramazan'ın son günü ise aynı zamanda 'üç aylar' sürecinin de sona erdiği gündür ve bu sebeple arefe günü, ibadetlerle, dualarla ve iyi niyetlerle dolu bir gün olarak geçirilir.

Arefe günü, dua etmek, tespih çekmek, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetlerin önemi büyüktür. Arefe gününde yapılan ibadetlerin faziletleri saymakla bitmez ve bu ibadetlerin değeri paha biçilemezdir. Bu nedenle, arefe günü, Müslümanlar için manevi değeri yüksek ve önemli bir gündür.

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sözlerine göre, arefe gününde edilen dua en değerli ve kabul gören duadır: 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır.'

Dini metinlerde belirtildiği üzere, Hz. Muhammed (s.a.s.) Ramazan ayını tamamen ibadete adar ve son on gününü mescitte geçirerek ibadetlerine devam ederdi.