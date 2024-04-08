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Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

Ramazan 2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.04.2024 - 23:02

Ramazan ayının son günü, yani arife günü, aynı zamanda bol rahmet ve bereketiyle bilinen 'Üç Ayların' da son günüdür. Bu özel gün, tüm İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın son günü olan arife, duaların kabul edildiği bir gündür. Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arife günü yapılan duadır.' sözleriyle de belirttiği üzere, bugünün önemi büyüktür. Bu nedenle, Müslümanlar için arife günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar büyük bir öneme sahiptir.  Peki, arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü yapılacak ibadetler, çekilecek zikirler nelerdir? 

İşte, arife gününe özel ibadetler ve İhlas Suresi hakkında merak edilenler...

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Arefe Gününde Ne Yapılmalı?

Arefe Gününde Ne Yapılmalı?

Her Müslüman'ın kalbinde ayrı bir yeri olan Ramazan ayı, manevi değeri yüksek olan bir dönemdir. Ramazan'ın son günü ise aynı zamanda 'üç aylar' sürecinin de sona erdiği gündür ve bu sebeple arefe günü, ibadetlerle, dualarla ve iyi niyetlerle dolu bir gün olarak geçirilir. 

Arefe günü, dua etmek, tespih çekmek, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetlerin önemi büyüktür. Arefe gününde yapılan ibadetlerin faziletleri saymakla bitmez ve bu ibadetlerin değeri paha biçilemezdir. Bu nedenle, arefe günü, Müslümanlar için manevi değeri yüksek ve önemli bir gündür.

  • Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sözlerine göre, arefe gününde edilen dua en değerli ve kabul gören duadır: 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır.'

Dini metinlerde belirtildiği üzere, Hz. Muhammed (s.a.s.) Ramazan ayını tamamen ibadete adar ve son on gününü mescitte geçirerek ibadetlerine devam ederdi.

Arefe Günü İbadetleri Nelerdir?

Arefe Günü İbadetleri Nelerdir?

Her Müslümanın arzusu, kutsal Ramazan ayının son günü olan arife gününü, ibadetlerle ve dualarla geçirmektir. Üç ayların sona erdiği bu özel gün, Ramazan'ın yaşanmış olmanın sevinci ve arife gününe kavuşmanın mutluluğu ile doludur. Bu gün, belirli ibadetlerin ve duaların yerine getirilmesi için önerilir.

İşte, Arife Günü'nde yerine getirilmesi tavsiye edilen ibadetler, kılınacak namazlar ve okunacak dualar:

  • İslam'ın beş temel şartından biri olan beş vakit namazın yanı sıra, bu özel günde duha namazı, tespih namazı ve şükür namazı da kılınabilir.

  • Tövbe edilir, yürekten inanarak ve samimiyetle günahtan uzaklaşılır. 

  • 'Salavat' getirilir.

  • 'Kelimei Tevhid' okunur, bu da 'Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur' anlamına gelir.

  • Arife günü, Ramazan'ın son gününe denk geldiği için oruç tutulur.

  • 'İhlas Suresi' okunur, bu sure Allah'ın birliğini ve eşsizliğini ifade eder.

  • Ramazan ayı boyunca okunan 'Hatimi Şerif' tamamlanır ve duaları okunur. Bu, Kur'an'ın tamamının okunmasını ve sonunda dua etmeyi ifade eder.

Arefe Günü Duası: Arefe Günü Okunacak Dualar

Arefe Günü Duası: Arefe Günü Okunacak Dualar
  • Resûl-i Ekrem Efendimiz'in Arife Gecesi'nde okunması tavsiye edilen bir duası bulunmaktadır. Bu dua, Müslümanların dileklerinin Cenabı Allah tarafından kabul edileceğini belirtir:

'Sübhanellezi fi'ssemavati arşuhu. Sübhanellezi fi'nnari sultanühu. Sübhanellezi fi'lkubûri kadauhu. Sübhanellezi fi'lhevai rûhuhu. Sübhanellezi raa'ssemae bigayri amedin. Sübhanellezi vadaa'larda. Sübhanellezi la melcee illa ileyhi.'

  • Buhari'de geçen bir hadise göre, arife günü okunması hayırlı olan şu dua, kişiyi şeytanın şerrinden korur: 

'Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri.'

Hadiste yer alan duanın meali: 

'Allah'ım sen kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.' 

  • İmamı Tirmizi'den alınan rivayete göre, arife günü okunması tavsiye edilen dua şöyle haber verilmiştir:

'La ilahe illallahü hüve lehü'lhamdü ve hüve ala küli şey'in kadir.'

Hz. Peygamber'in Arefe Günü Duası

Hz. Peygamber'in Arefe Günü Duası

Hadisler ve dini metinler, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Arife günü okuduğu bir duayı bizlere aktarır. Bu dua, ışığın ve aydınlanmanın sembolü olan 'nur' kelimesi etrafında şekillenir. 

İşte, Hz. Muhammed'in Arefe Günü Duası: 

'Allahümmec’al fî kalbi nûran ve fi basari nûran ve fi sem’i nûran ve ‘an yemini nûran ve ‘an yesari nûran ve fevki nûran ve tahti nûran ve emami nûran ve halfi nûran vec’al li nûran. Ve fi rivayetin: ‘Asabi ve lahmi ve demi ve şa’ri ve beşeri kane yekûlü fi du’aihi'

Hz. Peygamber'in Arefe Günü Duasının Anlamı

'Ya Rab Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle. Benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.'

Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olup, toplamda dört ayet içerir. Bu sure, samimiyet ve saflık anlamına gelen 'ihlas' kelimesinden ismini alır ve halk arasında 'Kul hü' veya 'İhlası Şerif' olarak da anılır. İhlas Suresi'nin okunması, hem dünya hem de ahiret hayatında büyük bir öneme sahiptir. Bu sureyi okuyan kişinin, kazalardan, belalardan ve sıkıntılardan korunduğuna ve cennete girmesine yardımcı olduğuna inanılır. Hatta, her gün İhlas Suresi'ni on kez okuyan Müslümanların, cennette bir köşeyi hak edecekleri kabul edilir.

Hadis-i şeriflerde, Fatiha ve İhlas Suresi'nin okunmasının önemi vurgulanır: 'Fatiha Suresi, ölüm dışında her şeyin çözümüdür. İhlas Suresi'ni ve Fatiha Suresi'ni okuyan kimse, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş sayılır.”

İhlas Suresi'nin Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul huvellahü ehad

Allahüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

De ki; O Allah bir tektir.

Allah eksiksiz, Samettir (Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

Doğurmadı ve doğurulmadı.

Ona bir denk de olmadı.

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Arefe Günü Zikirleri

Arefe Günü Zikirleri

Arefe günü için önerilen bazı dua ve zikirleri de sizin için derledik. İhlas Suresi, bu önerilenler arasında yer alır. İşte Arefe Günü zikirleri: 

  • 'La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.' ifadesi, Allah'ın eşsizliğini, hükümranlığını ve her şeye gücünün yettiğini ifade eden bir zikirdir.

  • Bunun yanı sıra, 'Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk'adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.' duası da Arefe günü için tavsiye edilenler arasındadır. Bu dua, Allah'tan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) salat ve selam getirmesini ve kıyamet günü O'nu yüksek bir makama yerleştirmesini diler.

Arefe günü, hac ibadetinin önemli bir parçası olan ve Zilhicce ayının 9. gününe denk gelen bir gündür. Bu gün, Müslümanlar için önemli bir gün olarak kabul edilir ve bu günün değerini anlamak ve manevi anlamda en iyi şekilde değerlendirmek için çeşitli dua ve zikirler okunması tavsiye edilir. Bu zikirler ve dualar, kişinin Allah'a olan bağlılığını pekiştiren ve manevi huzurunu artıran araçlardır. Bu nedenle, Arefe günü gibi önemli bir günde bu zikirlerin ve duaların okunması, kişinin manevi huzurunu ve Allah'a olan bağlılığını artırabilir.

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