Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri
Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri
Ramazan ayının son günü, yani arife günü, aynı zamanda bol rahmet ve bereketiyle bilinen 'Üç Ayların' da son günüdür. Bu özel gün, tüm İslam dünyası için büyük bir öneme sahiptir. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'ın son günü olan arife, duaların kabul edildiği bir gündür. Hz. Muhammed'in (s.a.s.) 'En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arife günü yapılan duadır.' sözleriyle de belirttiği üzere, bugünün önemi büyüktür. Bu nedenle, Müslümanlar için arife günü yapılacak ibadetler ve okunacak dualar büyük bir öneme sahiptir. Peki, arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü yapılacak ibadetler, çekilecek zikirler nelerdir?
İşte, arife gününe özel ibadetler ve İhlas Suresi hakkında merak edilenler...
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