Arife Günü Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Faziletleri

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olup, toplamda dört ayet içerir. Bu sure, samimiyet ve saflık anlamına gelen 'ihlas' kelimesinden ismini alır ve halk arasında 'Kul hü' veya 'İhlası Şerif' olarak da anılır. İhlas Suresi'nin okunması, hem dünya hem de ahiret hayatında büyük bir öneme sahiptir. Bu sureyi okuyan kişinin, kazalardan, belalardan ve sıkıntılardan korunduğuna ve cennete girmesine yardımcı olduğuna inanılır. Hatta, her gün İhlas Suresi'ni on kez okuyan Müslümanların, cennette bir köşeyi hak edecekleri kabul edilir.

Hadis-i şeriflerde, Fatiha ve İhlas Suresi'nin okunmasının önemi vurgulanır: 'Fatiha Suresi, ölüm dışında her şeyin çözümüdür. İhlas Suresi'ni ve Fatiha Suresi'ni okuyan kimse, Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş sayılır.”

İhlas Suresi'nin Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul huvellahü ehad

Allahüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresinin Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

De ki; O Allah bir tektir.

Allah eksiksiz, Samettir (Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

Doğurmadı ve doğurulmadı.

Ona bir denk de olmadı.