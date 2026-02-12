Arapların Tarkan'ı Amr Diab’ın 3 Kategorideki Konser Biletleri 3 Saatte Tükendi

Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab’ın İstanbul çıkarması, müzikseverler arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. 2 Ağustos’ta TemaCC organizasyonuyla Ataköy Marina’da sahne alacak olan 'Akdeniz Müziği’nin Babası', Türkiye’deki ilk konseriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Salı günü satışa çıkan biletler, sanatçının popülaritesini bir kez daha kanıtlar nitelikteydi; toplam 6 kategoride sunulan biletlerin 3 kategorisi sadece birkaç saat içinde tamamen tükendi. Bu yoğun ilgi, Amr Diab’ın Türkiye’deki kemikleşmiş hayran kitlesinin yıllardır süren bekleyişinin bir yansıması olarak görülüyor.