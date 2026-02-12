onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Arapların Tarkan'ı Amr Diab’ın 3 Kategorideki Konser Biletleri 3 Saatte Tükendi

Arapların Tarkan'ı Amr Diab’ın 3 Kategorideki Konser Biletleri 3 Saatte Tükendi

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
12.02.2026 - 12:05

Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab’ın İstanbul çıkarması, müzikseverler arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. 2 Ağustos’ta TemaCC organizasyonuyla Ataköy Marina’da sahne alacak olan 'Akdeniz Müziği’nin Babası', Türkiye’deki ilk konseriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Salı günü satışa çıkan biletler, sanatçının popülaritesini bir kez daha kanıtlar nitelikteydi; toplam 6 kategoride sunulan biletlerin 3 kategorisi sadece birkaç saat içinde tamamen tükendi. Bu yoğun ilgi, Amr Diab’ın Türkiye’deki kemikleşmiş hayran kitlesinin yıllardır süren bekleyişinin bir yansıması olarak görülüyor.

Mısır'ın Port Said şehrinde doğan Amr Diab, sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda Arap pop müziğini Batı ritimleriyle harmanlayarak "Mediterranean Music" (Akdeniz Müziği) türünü dünyaya tanıtan bir vizyoner.

Mısır'ın Port Said şehrinde doğan Amr Diab, sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda Arap pop müziğini Batı ritimleriyle harmanlayarak "Mediterranean Music" (Akdeniz Müziği) türünü dünyaya tanıtan bir vizyoner.

Kariyerine 1983 yılında 'Ya Tareea' albümüyle başlayan efsane sanatçı, asıl büyük çıkışını 1996 yılında yayınladığı ve küresel bir fenomene dönüşen 'Nour El Ain' şarkısıyla yaptı. Bu başarısı ona ilk Dünya Müzik Ödülü’nü (World Music Award) getirirken, müziğinin sınırları aşarak Avrupa’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada yankılanmasını sağladı.

Müzik tarihindeki yerini Guinness Dünya Rekorları ile de taçlandıran Diab, "Dünya Müzik Ödülleri'ni En Çok Kazanan Orta Doğulu Sanatçı" ünvanına sahip.

Müzik tarihindeki yerini Guinness Dünya Rekorları ile de taçlandıran Diab, "Dünya Müzik Ödülleri'ni En Çok Kazanan Orta Doğulu Sanatçı" ünvanına sahip.

'Tamally Maak' gibi zamansız eserleri onlarca farklı dile çevrilen sanatçı, bugüne kadar 30’dan fazla albüme imza attı ve 7 kez Dünya Müzik Ödülü kazandı. İstanbul’daki ilk performansı için geri sayım sürerken, Ataköy Marina’nın tarihi gecelerinden birine ev sahipliği yapması ve kalan sınırlı sayıdaki biletlerin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın