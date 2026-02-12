Arapların Tarkan'ı Amr Diab’ın 3 Kategorideki Konser Biletleri 3 Saatte Tükendi
Arap müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab’ın İstanbul çıkarması, müzikseverler arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı. 2 Ağustos’ta TemaCC organizasyonuyla Ataköy Marina’da sahne alacak olan 'Akdeniz Müziği’nin Babası', Türkiye’deki ilk konseriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Salı günü satışa çıkan biletler, sanatçının popülaritesini bir kez daha kanıtlar nitelikteydi; toplam 6 kategoride sunulan biletlerin 3 kategorisi sadece birkaç saat içinde tamamen tükendi. Bu yoğun ilgi, Amr Diab’ın Türkiye’deki kemikleşmiş hayran kitlesinin yıllardır süren bekleyişinin bir yansıması olarak görülüyor.
Mısır'ın Port Said şehrinde doğan Amr Diab, sadece bir şarkıcı değil, aynı zamanda Arap pop müziğini Batı ritimleriyle harmanlayarak "Mediterranean Music" (Akdeniz Müziği) türünü dünyaya tanıtan bir vizyoner.
Müzik tarihindeki yerini Guinness Dünya Rekorları ile de taçlandıran Diab, "Dünya Müzik Ödülleri'ni En Çok Kazanan Orta Doğulu Sanatçı" ünvanına sahip.
