Araknofobiden Muzdarip Olan Biri Hangisinden Korkar? 28 Eylül Kim Milyoner Olmak İster Sorusu ve Cevabı

28.09.2025 - 21:54

Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorular devam ediyor! 28 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen sorular araştırılıyor. Peki bir yarışmacıya sorulan 'Araknofobiden Muzdarip Olan Biri Hangisinden Korkar?' sorusunun cevabı nedir? 

Araknofobi nedir, ne korkusudur?

İşte 28 Eylül Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Araknofobiden Muzdarip Olan Biri Hangisinden Korkar?

A: Karıncalar

B: Akrepler

C: Çekirgeler

D: Arılar

Doğru Cevap: B yani akrepler

Not: 'Arakno' kelimesi Yunanca’da “örümcek” anlamına gelir. 'Fobi' ise “korku” demektir. Yani araknofobi, aslında örümcek fobisinin adıdır. Fakat araknofobi aynı zamanda eklem bacaklı (yani akrepler) korkusu olarak da bilinebilir.

