Araç Sahipleri Dikkat: 2 Ay İçerisinde Aracına Taktırmayana Ceza Yazılacak!

Araç Sahipleri Dikkat: 2 Ay İçerisinde Aracına Taktırmayana Ceza Yazılacak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.10.2025 - 20:20

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Ağustos ayında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle birlikte bazı araçlarda yeni güvenlik donanımları zorunlu hale getirildi. Ticari taşımacılık yapan araçlarda artık kamera sistemi bulunması zorunlu. 

Belirlenen tarihe kadar kamera sistemini taktırmayan araçlar ise hem muayeneden kalacak hem de cezayla karşılaşacak!

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik için kritik tarih yaklaşıyor!

19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, M2 ve M3 sınıfı taşıtlara, belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçlarına, taksilere ve dolmuşlara yeni zorunluluklar getirildi. Bu araçlar için artık 'kamera sistemiyle donatılmak' zorunlu. 

Söz konusu araçlarda artık takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması şartı bulunuyor. Belirlenen tarihe kadar bu sistemlere sahip olmayan araçlar ise muayeden geçemeyecek.

Peki son tarih ne zaman?

Peki son tarih ne zaman?

Yılbaşından itibaren  ticari taşımacılık yapan taksi, minibüs, otobüs ve servis araçlarında kamera takılı olması zorunlu hale geliyor. 

Yeni karar uyarınca belirlenen son tarihler aşağıdaki gibidir:

  • 2025–2023 model araçlarda kamera takma zorunluluğu 1 Ocak 2026’da,

  • 2022–2018 model araçlarda 1 Ocak 2027’de,

  • 2017 ve öncesi modellerde ise 1 Ocak 2028’de yürürlüğe girecek.

