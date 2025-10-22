Araç Sahipleri Dikkat: 2 Ay İçerisinde Aracına Taktırmayana Ceza Yazılacak!

19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, M2 ve M3 sınıfı taşıtlara, belediyelere ait ya da belediyelerce yetkilendirilmiş toplu taşıma araçlarına, taksilere ve dolmuşlara yeni zorunluluklar getirildi. Bu araçlar için artık 'kamera sistemiyle donatılmak' zorunlu.

Söz konusu araçlarda artık takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması şartı bulunuyor. Belirlenen tarihe kadar bu sistemlere sahip olmayan araçlar ise muayeden geçemeyecek.