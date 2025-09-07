Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Tutuklandı
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Antalya’da teslim oldu. Arslan’a “rüşvet aracılığı, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları yöneltiliyor. Niğde otoyolunda aracını kullanan kardeşi ise “suçluyu kayırma” şüphesiyle gözaltına alındı.
Daha sonra Arslan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Gözaltı kararından sonra film gibi bir operasyon yaşandı.
Mahkeme tarafından tutuklandı.
