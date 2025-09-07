onedio
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.09.2025 - 20:25

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında verilen gözaltı kararı sonrası Antalya’da teslim oldu. Arslan’a “rüşvet aracılığı, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları yöneltiliyor. Niğde otoyolunda aracını kullanan kardeşi ise “suçluyu kayırma” şüphesiyle gözaltına alındı.

Daha sonra Arslan tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gözaltı kararından sonra film gibi bir operasyon yaşandı.

Niğde otoyolunda yüksek hızla seyreden İlker Arslan’ın şahsi aracı, ekipler tarafından takibe alınarak durduruldu. Araçtan inen Arslan’ın kardeşi “suçluyu kayırma” şüphesiyle gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan ise kısa süre sonra Antalya’da teslim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Arslan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Dün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer almıştı. Başsavcılık, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Arslan için gözaltı talimatı vermişti.

Mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Arslan’ın, Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde Ateş’in Arslan ya da ailesine para aktardığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Ateş’e ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen İlker Arslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

