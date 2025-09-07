Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan Tutuklandı

Niğde otoyolunda yüksek hızla seyreden İlker Arslan’ın şahsi aracı, ekipler tarafından takibe alınarak durduruldu. Araçtan inen Arslan’ın kardeşi “suçluyu kayırma” şüphesiyle gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan ise kısa süre sonra Antalya’da teslim oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Arslan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Dün Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer almıştı. Başsavcılık, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Arslan için gözaltı talimatı vermişti.