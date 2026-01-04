onedio
Ankara ve İzmir'de Faaliyet Gösteren Dev Holding Konkordato İlan Etti

Ankara ve İzmir'de Faaliyet Gösteren Dev Holding Konkordato İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 20:30

Mahkeme, Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdoğan Atay Yatırım Holding AŞ ile Mehmet Doğan Atay hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Miras anlaşmazlıklarının ardından konkordato başvurusu geldi.

Miras anlaşmazlıklarının ardından konkordato başvurusu geldi.

Madencilikten tarıma, gıdadan inşaata, akaryakıttan sigortacılığa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de, miras anlaşmazlıklarının ardından bağlı şirketler konkordato sürecine girdi.

Mahkeme; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdoğan Atay Yatırım Holding AŞ ile Mehmet Doğan Atay hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker’i, hukukçu Gönenç Demir’i ve maden mühendisi Veyis Alpkaya’yı görevlendirdi.

Miras konusundaki anlaşmazlıklar şirketi dönülmez bir krize sürükledi.

Miras konusundaki anlaşmazlıklar şirketi dönülmez bir krize sürükledi.

Holdingin kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılının sonunda 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Ege Bölgesi’nin en zengin aileleri arasında yer alan Atay ailesinde miras krizi patlak verdi. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu belirtilen İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay hakkında ciddi suçlamalarla dava açtı.

Mehmet Doğan Atay’ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla açılan dava, İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sürüyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
