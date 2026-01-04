Ankara ve İzmir'de Faaliyet Gösteren Dev Holding Konkordato İlan Etti

Madencilikten tarıma, gıdadan inşaata, akaryakıttan sigortacılığa kadar birçok sektörde faaliyet gösteren Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de, miras anlaşmazlıklarının ardından bağlı şirketler konkordato sürecine girdi.

Mahkeme; Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret AŞ, Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdoğan Atay Yatırım Holding AŞ ile Mehmet Doğan Atay hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker’i, hukukçu Gönenç Demir’i ve maden mühendisi Veyis Alpkaya’yı görevlendirdi.