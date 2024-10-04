Animelerde Sıkça Görüyoruz: Japonya'da İnsanlar Neden İsimlerini Değil de Soyadlarını Kullanırlar?

Animelerde sıkça rastladığınız 'Aoyama-san', 'Honda-sensei' gibi hitap şekilleri neden bu kadar yaygın, hiç düşündünüz mü?

Japonya'da isim yerine soyadı kullanma alışkanlığı sadece bir tercih meselesi değil, köklü bir kültürel geçmişe ve resmi etiket kurallarına dayanıyor.