Animelerde Sıkça Görüyoruz: Japonya'da İnsanlar Neden İsimlerini Değil de Soyadlarını Kullanırlar?
Animelerde Sıkça Görüyoruz: Japonya'da İnsanlar Neden İsimlerini Değil de Soyadlarını Kullanırlar?
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Batı kültürünün aksine Japonya’da bir kişinin adı, soyadıyla başlar ve ardından verilen adı gelir. Örneğin, Itachi Uchiha adındaki bir kişiye Japonya'da Uchiha Itachi olarak hitap edilir.
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Japon toplumu, oldukça resmi bir yapıya sahiptir ve insanlara hitap ederken saygıyı ön plana çıkarır. Bu nedenle soyadları kullanılarak bir kişiye hitap etmek hem saygı göstergesi olarak kabul edilir hem de toplumsal kurallar çerçevesinde daha uygun bulunur.
Soyadlarına eklenen unvanlar, Japonya'da oldukça yaygındır ve kişinin sosyal statüsüne, yaşına ve ilişkisine göre değişir. İşte bazı yaygın kullanılan unvanlar:
Sensei (先生): Doktorlar, öğretmenler ya da yüksek eğitim görmüş kişilere hitap ederken kullanılır.
Japonya’da bir kişinin ismiyle hitap etmek, oldukça samimi bir davranış olarak kabul edilir ve genellikle aile çevresi dışında bu durumdan kaçınılır.
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Japon kültüründe isim kullanımı, yalnızca aile içi ve yakın arkadaş çevresinde yaygındır. Dolayısıyla birine ismiyle hitap etmek, o kişiyle olan ilişkinizin oldukça samimi olduğunu gösterir.
Ancak resmi veya yeni tanıştığınız birine ismiyle hitap etmek, Japonya’da kaba olarak algılanabilir ve karşı tarafı rahatsız edebilir.
Japonya'da soyadların ve saygı unvanlarının kullanılması, toplumun formaliteye verdiği önemin bir yansımasıdır. Toplum içindeki her bireyin birbirine karşı olan saygısı, bu hitap şekilleriyle açıkça görülür.
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