Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.10.2025 - 15:20

Prime'ın son gününde, sizin için kaçırılmaması gereken bir dizi fırsatı bir araya getirdik. Sepet indirimlerinden, 3 al 2 öde kampanyalarına, elektronikten mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün, sadece bu özel gün için uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Acele edin, hem bütçenize hem de ihtiyaçlarınıza hitap eden fırsatlar bir günle sınırlı!

Bu içerik 13.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon Prime'ın Son Günlerinde Alışveriş Festivali'ne Özel Öne Çıkan Sepet İndirimleri:

Saç ve cilt bakımında 3 al 2 öde fırsatı.

Bebek gıda ve bakımda 3 al 2 öde fırsatları.

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatı

Kişisel bakım ürünlerinde 350 TL'ye 100 TL indirim.

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde 2. ürün %50 indirimli.

Sleepy ürünlerinde 2 al 1 öde.

Giyim ürünlerinde %50 indirimler.

Optimum ürünlerinde %15 indirim.

Gıda ürünlerinde 250 TL'ye %25 indirim fırsatı.

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde 2.000 TL 'ye 500 TL.

Casio saatlerde %25 indirim.

Ofis ve kırtasiye ürünlerinde %10 indirim.

Lenovo LOQ 15.6" FHD Laptop, hem performansı hem de taşınabilirliğiyle öne çıkan bir seçenek.

Lenovo LOQ 15.6" FHD Laptop, hem performansı hem de taşınabilirliğiyle öne çıkan bir seçenek.

Intel Core i5-13450HX işlemcisi ve 16GB DDR5 RAM ile çoklu görevlerde hızlı ve akıcı bir performans sunarken, 512GB SSD depolama sayesinde dosyalarınıza ve oyunlarınıza hızlı erişim sağlıyor.

Lenovo LOQ | i5-13450HX

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV

QLED teknolojisi sayesinde canlı ve gerçekçi renkler sunarken, UHD 4K çözünürlük ile detayları inanılmaz net görebilirsiniz. Hem film ve diziler hem de oyun ve multimedya kullanımları için ideal olan bu TV, salonunuzun yıldızı olmaya hazır!

Next YE-58GFSG8-QLED 58' 147 Ekran UHD 4K Google TV

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, fırsat fiyatlarla kaçırılmaması gereken ürünlerden!

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, fırsat fiyatlarla kaçırılmaması gereken ürünlerden!

Yüksek performanslı titreşimleri sayesinde plakları derinlemesine temizlerken, ergonomik tasarımı ile konforlu bir fırçalama deneyimi sunuyor. İki farklı renk seçeneğiyle ailecek kullanım veya yedek fırça avantajını değerlendirebilirsiniz.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 20/24/28 Cm 3'lü Tava Seti

Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 20/24/28 Cm 3'lü Tava Seti

Titanyum 6X kaplama, yapışmazlığı ve çizilmelere karşı direnciyle uzun ömürlü kullanım sunarken, indüksiyon taban uyumluluğu sayesinde her ocakta rahatlıkla kullanılabilir. 

Tefal Titanyum Tava Seti

Perwoll Siyahlar için Hassas Sıvı Çamaşır Deterjanı

Perwoll Siyahlar için Hassas Sıvı Çamaşır Deterjanı

Siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin rengini korumanın en güvenli yolu! Özel formülü sayesinde kumaş liflerine zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar ve renklerin solmasını önler. 

Perwoll Siyahlar için Hassas Sıvı Çamaşır Deterjanı

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Kullanıcı yorumu;

İkinci defa aldığım ürün gerçekten işe yarıyor saçımda ki egzama kaşıntı ve döküntüyü 3 ile 5 kullanımda yok etti.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu, uzun oyun seanslarında hem konfor hem destek arayanlar için tasarlanmış!

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu, uzun oyun seanslarında hem konfor hem destek arayanlar için tasarlanmış!

Ayarlanabilir kolçaklar ve yatabilen sırt dayanağı, kişisel rahatlığınıza göre optimize edilebilir. Hem oyuncuların hem de evde uzun süre bilgisayar başında kalan herkesin favori koltuğu olmaya aday!

Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Öğütülmüş Filtre Kahve, kahve keyfini evinizde profesyonel bir seviyeye taşıyan özel bir harman. Orta kavrulmuş çekirdeklerden hazırlanan bu filtre kahve, dengeli aroması ve yumuşak içimiyle sabahları enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

3’ü 1 arada tasarımı sayesinde yüz kıllarını nazikçe alırken, aynı zamanda peeling ve temizleme başlıklarıyla cildinizi derinlemesine arındırır. 

Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü

