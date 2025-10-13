Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar!
Prime'ın son gününde, sizin için kaçırılmaması gereken bir dizi fırsatı bir araya getirdik. Sepet indirimlerinden, 3 al 2 öde kampanyalarına, elektronikten mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün, sadece bu özel gün için uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Acele edin, hem bütçenize hem de ihtiyaçlarınıza hitap eden fırsatlar bir günle sınırlı!
Bu içerik 13.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Amazon Prime'ın Son Günlerinde Alışveriş Festivali'ne Özel Öne Çıkan Sepet İndirimleri:
Lenovo LOQ 15.6" FHD Laptop, hem performansı hem de taşınabilirliğiyle öne çıkan bir seçenek.
Next YE-58GFSG8-QLED 58" 147 Ekran UHD 4K Google TV
Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, fırsat fiyatlarla kaçırılmaması gereken ürünlerden!
Tefal Titanyum 6X UnlimitedOne İndüksiyon Tabanlı 20/24/28 Cm 3'lü Tava Seti
Perwoll Siyahlar için Hassas Sıvı Çamaşır Deterjanı
Vichy Dercos Anti-Dandruff Kepek Karşıtı Bakım Şampuanı
Hawk Gaming Chair Fab V4 Siyah Kumaş Oyuncu Koltuğu, uzun oyun seanslarında hem konfor hem destek arayanlar için tasarlanmış!
Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve
Braun FaceSpa Pro 911 Şarjlı Yüz Epilatörü
