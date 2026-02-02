Altın Fiyatlarındaki Sert Düşüşle Şoke Olan Yatırımcıları Umutlandıran Analiz
Altının ons fiyatı 6 bin dolar seviyesine yaklaşınca, Türkiye’de de gram altın 7 bin lirayı geçti. Altındaki yükselişi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Kapalıçarşı’daki dükkânların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra düşüşe geçen altınla birlikte panik satışları da başladı. Ünlü yatırım bankası JP Morgan ise bugün yayımladığı analizde yıl sonu altın tahmininin 6 bin 300 dolara çıkabileceğini öngördü.
Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından gelen sert düşüş, yatırımcıları zor durumda bıraktı.
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Altın Düştü mü?
