onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarındaki Sert Düşüşle Şoke Olan Yatırımcıları Umutlandıran Analiz

Altın Fiyatlarındaki Sert Düşüşle Şoke Olan Yatırımcıları Umutlandıran Analiz

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2026 - 20:51

Altının ons fiyatı 6 bin dolar seviyesine yaklaşınca, Türkiye’de de gram altın 7 bin lirayı geçti. Altındaki yükselişi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Kapalıçarşı’daki dükkânların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra düşüşe geçen altınla birlikte panik satışları da başladı. Ünlü yatırım bankası JP Morgan ise bugün yayımladığı analizde yıl sonu altın tahmininin 6 bin 300 dolara çıkabileceğini öngördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından gelen sert düşüş, yatırımcıları zor durumda bıraktı.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından gelen sert düşüş, yatırımcıları zor durumda bıraktı.

Gram altında sadece iki günde 1.000 liradan fazla değer kaybı yaşanırken, ABD merkezli finans devi JP Morgan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı.

Bankanın uzmanlarından Yuxuan Tang imzalı analizde, altındaki düşüşün gerçekçi olmayan yükselişin ardından geldiği ve yaşananların bir “düzeltme” olduğu vurgulandı. Yuxuan Tang, altın yatırımcısının ocak ayından itibaren yüzde 13 kazandığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Altını yükselten etkenlerin hâlâ geçerli olduğunu söyleyen Tang, küresel mali disiplindeki uzun vadeli erozyonun da yakın vadede tersine dönmesinin beklenmediğini dile getirdi.

JP Morgan, yıl sonu için altın fiyat tahminini ons başına 6.000–6.300 dolar aralığında belirlerken, hedef seviyeyi 6.150 dolar olarak güncelledi.

Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Altın Düştü mü?

Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Altın Düştü mü?

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 6.522 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11.360 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 22.720 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 45.300 TL

Altının ons fiyatı ne kadar?

Altının onsu: 4.665 dolar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın