Altın Fiyatlarındaki Sert Düşüşle Şoke Olan Yatırımcıları Umutlandıran Analiz

Gram altında sadece iki günde 1.000 liradan fazla değer kaybı yaşanırken, ABD merkezli finans devi JP Morgan altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı.

Bankanın uzmanlarından Yuxuan Tang imzalı analizde, altındaki düşüşün gerçekçi olmayan yükselişin ardından geldiği ve yaşananların bir “düzeltme” olduğu vurgulandı. Yuxuan Tang, altın yatırımcısının ocak ayından itibaren yüzde 13 kazandığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Altını yükselten etkenlerin hâlâ geçerli olduğunu söyleyen Tang, küresel mali disiplindeki uzun vadeli erozyonun da yakın vadede tersine dönmesinin beklenmediğini dile getirdi.

JP Morgan, yıl sonu için altın fiyat tahminini ons başına 6.000–6.300 dolar aralığında belirlerken, hedef seviyeyi 6.150 dolar olarak güncelledi.