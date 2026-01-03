“Alt Tarafı Espri” Değil, “Kara Mizah” Hiç Değil
Kıvılcım Kıran X gönderisinde: “İnsanlar bayağı, cinsiyetçi, saldırgan buldukları bir şeye gülüp geçmeme ve tepki gösterme hakkını kullanabilirler.” demişti. Haklı. İşte ben de tam olarak o hakkımı kullanıyorum şimdi.
Cem Yılmaz’ın 38 yaşındaki kadınlarla ilgili esprisi, ilk bakışta tanıdık olan
“Alt tarafı şaka, bu kadar büyütmeyin.” refleksini tetikledi. Bu cümle Türkiye’de neredeyse otomatikleşmiş bir savunma mekanizması. Hatta aile içi ilişkilerde, okuldaki akran zorbalıklarında da. Ne zaman bir söz rahatsız edici bulunur, ne zaman bir espri belli bir grubu hedef alır, ne zaman biri “dur, burada bir sorun var” derse cevap hazırdır: Şaka ya bu şaka.
Linç kültürünü sevmem, hizmet etmek de istemem ama yanlışa da yanlış demek gerekiyor. Bu tepkinin linçten farkını biraz sosyolojik, biraz antropolojik, gücümün yettiğince de iletişim psikolojisi bağlamında açıklamaya çalışacağım.
Niye Biz Bazı Alınganlar Bu Şakaya Alındık?
Kara Mizah Her Şeyle Dalga Geçme Özgürlüğü Değildir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!