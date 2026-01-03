“Alt Tarafı Espri” Değil, “Kara Mizah” Hiç Değil

İletişim bilimi bize şunu söyler: Bir sözün etkisini belirleyen şey, niyetten çok bağlamdır. Şaka; eşitler arasında, ortak bir zeminde yapıldığında rahatlatıcıdır. Ama güç ilişkilerinin olduğu yerde, şaka çoğu zaman mesaj taşır. Bu bağlamda Cem Yılmaz’ın esprisi, tek başına bir şaka cümlesi değildir. Yıllardır tekrar eden bir anlatının yeni versiyonudur. Nedir bu anlatı? Kadın yaş aldıkça sorun olurken erkeklerin geç olgunlaştığı inancıyla yaş almalarının karizmatik bulunmasına dair inanç, kadının değerinin gençliği ve güzelliği ile ölçüşmesi ve kadın üzerinden dil ile yeniden üretilen birçok anlatı…

Antropolojik açıdan yaş, biyolojik bir veri olmaktan çok kültürel bir semboldür. Batı-merkezli modern toplumlarda kadın bedeni, doğurganlık, çekicilik ve “tazelik” üzerinden kodlanır. Biz batı merkezli modern toplum muyuz bilemedim ama bu şekilde kodlandığını açıkça görebiliyorum. Üstelik kadına karşı herhangi bir söylemin şiddet olarak kodlanabileceği de açık yara dolu bir toplumsal yapı içinde yaşıyoruz.

Ama O da Kendisiyle Dalga Geçiyor Savunması

Bu da sık duyduğumuz bir argüman. Evet, Cem Yılmaz zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyor. Ama burada kritik bir fark var: Gücü olanın kendisiyle dalga geçmesi, gücü olmayanın üzerinden yapılan şakayı otomatik olarak meşrulaştırmaz. Toplumsal mizahın en temel kuralı yukarıdan aşağı yapılan şaka ile yatay şakanın aynı şey olmamasıdır. Kadınlar yüzyıllardır yaşları üzerinden yargılanırken erkeklerin bu konuda “özgür” olması tesadüf değildir. Ayrıca sosyolojik olarak “alınmamak” da bir ayrıcalıktır. Çünkü alınmamak için önce incinme ihtimalinizin olmaması gerekir. Bir grup sürekli olarak yaşıyla, bedeniyle, medeni haliyle, doğurganlığıyla değerlendiriliyorsa, artık mesele bireysel hassasiyet değil yapısal bir tekrardır. Bu yüzden “buna da alınmayın” demek düzeni sorgulamamak anlamına geliyor. En azından bence ☺

Bir şey kadar çok tekrar edilirse o kadar az sorgulanır. Zaten son yıllarda kavramsallaştırmaların sonucunu içi boşalmış bir sürü anlam çöplüğünde boğuluyoruz. Bugün “şaka” diye güldüğümüz şeyler, yarın iş görüşmelerinde, ilişkilerde, sosyal beklentilerde karşımıza çıkar. Ve sonra biri çıkıp der ki: “Ama herkes böyle düşünüyor.” E evet öyle çünkü herkes buna kahkahalarla gülüyor.