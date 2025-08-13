onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Alfa Romeo Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Alfa Romeo Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 00:47

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Milano'da 1910 yılında kurulan Alfa Romeo, sportif ruhu ve lüks çizgisiyle otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesiyle segmentinin fark yaratanları arasında yerini alan marka, bu ay da segmentinde rekabeti kızıştırmaya hazır. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida,  Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Ağustos ayı fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

Avrupa'nın popüler spor otomobil markası Alfa Romeo, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında kurulan ancak 1986 yılında Fiat'a katılan otomotiv devi tarafından duyurulan 'tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listelerini' aşağıda bulabilirsiniz.  

Fiyatlar ise opsiyonlara ya da dönemlik kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Ağustos 2025

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 3.069.000 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 3.269.000 TL

Alfa Romeo Tonale 2024 Model Fiyat Listesi 

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel 2.988.217 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel 3.285.831 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit 3.426.142 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit 3.296.944 TL

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel 3.165.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Ağustos 2025

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik (Model Yılı: 2025) - 2.206.822TL TL 

Alfa Romeo Junior Elettrica 2024 Model Fiyat Listesi 

  • Junior Elettrica Speciale 4x2 Speciale Elektrik - 1.974.841TL TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Ağustos 2025

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.243.402 TL 

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit - 2.019.407 TL 

Alfa Romeo Junior Ibrida 2024 Model Fiyat Listesi

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 1.899.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın