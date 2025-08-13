Alfa Romeo Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. Milano'da 1910 yılında kurulan Alfa Romeo, sportif ruhu ve lüks çizgisiyle otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesiyle segmentinin fark yaratanları arasında yerini alan marka, bu ay da segmentinde rekabeti kızıştırmaya hazır. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Ağustos ayı fiyatları