Aksaray’da Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Jandarma Şehit, 1 Vatandaş Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 09:55 Son Güncelleme: 30.09.2025 - 10:23

Aksaray’da otoyolda jandarma aracına minibüsün çarpması sonucu 2 askeri personel şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara Niğde Otoyolu Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Ata

Kolay ölümler ülkesiyiz. Ne alaka demeyin, olan kazalara, trafiğe çıkan canavarlara bakın.

Engin Türk

Gaza basınca hızlanabiliyor diye yağmur çamur demeden basa basa gidiyorlar, binek araçla 110la gidiyorsun adam minibüsle kamyonetle yanından bir geçiyor ufuk... Devamını Gör