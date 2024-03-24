Aklındaki Soruya Kartlar Ne Diyecek?

Tarot kartlarının gizemli dünyasında, genel tarot açılımında karşınıza çıkan 'Yargı' kartı, sizin ya da kalbinizde özel bir yer kaplayan bir kişinin, diğer insanlar tarafından oldukça sert bir biçimde eleştirildiğini, yargılandığını işaret eder. Bu kart, sadece başkalarının yargılarını değil, sizin de etrafınızdakileri sert bir biçimde değerlendirdiğinizi gösterebilir.
Fakat Yargı kartının bir diğer yüzü de vardır. Bu kart, aynı zamanda, sakin bir zihinle kendinizi ve yaptığınız seçimleri değerlendirme yeteneğine sahip olduğunuzu, bu sayede olumlu kararlar alabileceğinizi de sembolize eder. Geçmişte yaşadığınız karmik tecrübelerden dersler çıkararak, kendinizi daha iyi tanıma yolunda ilerlediniz ve iyileşme sürecine izin vererek, hayatınızı pozitif bir yönde ilerletebiliyorsunuz.
Bu Major Arcana kartı, hayatınızda önemli bir karar verme aşamasında olduğunuzda karşınıza çıkar. Bu kararı verirken, geçmişten edindiğiniz karmik dersleri kullanarak doğru seçimi yapmanıza yardımcı olur. Yargı kartı, aynı zamanda, hukuki bir durumu veya devam eden bir mahkeme davasını da temsil edebilir. Eğer dürüst ve onurlu bir şekilde hareket ettiyseniz, bu durumun sizin lehinize sonuçlanacağını gösterir. Ancak eğer dürüst olmadıysanız, işlerin istediğiniz gibi gitmeyeceğini anlamalısınız. Bu durumda, vicdanınızı rahatlatmalı ve yaptığınız hataları telafi etmek için çaba göstermelisiniz.
Yargı kartı, aynı zamanda, sevdiğiniz bir kişiyle okyanus ya da deniz kadar büyük bir mesafeyle ayrılmayı da ifade eder. Bu kartı gördüğünüzde, yakın bir zamanda sevdiğiniz kişiyle yeniden bir araya geleceğinizi anlamalısınız. Bu kart, aynı zamanda, vatan hasretini de hissettirebilir. Bu nedenle, Yargı kartı sadece bir yargı sürecini değil, aynı zamanda bir ayrılığı ve yeniden bir araya gelmeyi de sembolize eder.
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