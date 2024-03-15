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Burcuna Göre Psikolojik Rahatsızlığın Ne?

Burcuna Göre Psikolojik Rahatsızlığın Ne?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 12:56

Burcunuzun özelliklerine göre hangi psikolojik rahatsızlığa yatkın olduğunu öğreniyoruz!

Not: Bu bir eğlence testidir teşhis için bir uzmana başvurunuz.

Kaynak: https://dreamhumanity.com/2017/07/02/...
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Koç - Şizofreni

Koç - Şizofreni

Astroloji dünyasının en kıpır kıpır, enerjik ve bir o kadar da öfkeli burcu olan Koç'un, öfke patlamaları konusunda birinci sırayı kimseye kaptırmadığı bir gerçek. Bu ateş burcu, öfkesini kontrol etmekte zorlanıyor ve bu durum, onların zaman zaman kontrolden çıkmasına neden oluyor.

Koç burçları, etraflarında olup bitenlere karşı özel bir algıya sahiptir. Her şeyi, çevrelerindeki diğer insanlardan daha farklı bir perspektiften görme yetenekleri vardır. Bu durum, onların olayları ve durumları sürekli bir şüpheyle değerlendirmelerine yol açar.

Bu burcun insanları, çevrelerinde meydana gelen olayları ve durumları, diğer insanlardan çok daha farklı bir şekilde algılarlar. Bu farklı algı, onların gerçeklik algısını zaman zaman bulanıklaştırabilir ve bu durum, onları gerçeklikten uzaklaştırabilir.

Bu gerçeklikten kopuş, Koç burçlarının şizofreniye daha yatkın olabileceği anlamına gelir. Ancak bu durum, her Koç burcunun şizofreniye yatkın olacağı anlamına gelmez. Bu, sadece onların bu hastalığa karşı daha hassas olabileceğini gösterir.

Kısacası, Koç burçları, enerjik ve dinamik yapılarıyla dikkat çekerken, öfke patlamaları ve farklı algılarıyla da astroloji dünyasının en ilginç burçlarından biri olmayı başarıyor.

Boğa - Depresyon ve Sınırda Kişilik Bozukluğu

Boğa - Depresyon ve Sınırda Kişilik Bozukluğu

Boğa burcunun duygusal derinliğini hepimiz biliyoruz, değil mi? Onların kalpleri, duygusal bir okyanus kadar geniş ve derin. Ancak bu duygusal yoğunluk, onları bazen zor durumda bırakabiliyor. Boğa burçlarının duygularıyla başa çıkmakta zorlandıkları anlar oluyor ve bu durum, onları bir anda sinir küpüne dönüştürebiliyor. Bir anda gözlerinin içi parlar ve o sakin, huzurlu Boğa burcu kişiliği bir anda yerini sinirli bir hali alır.

Ancak bu durumun bir de bilimsel tarafı var. Boğa burçlarının bu duygusal yoğunluğu, onları bazı ruh sağlığı sorunlarına daha yatkın hale getirebiliyor. Özellikle Depresyon ve Sınırsal Kişilik Bozukluğu, Boğa burçlarının daha sık karşılaştığı durumlar arasında. Evet, evet yanlış duymadınız! Boğa burçları, bu duygusal derinliklerinin bir sonucu olarak bu tür ruh sağlığı sorunlarına daha açık olabiliyorlar. Bu nedenle, Boğa burçlarına sahip olan sevdiklerinize biraz daha fazla anlayış göstermenizde fayda var. Unutmayın, onlar duygusal bir okyanus kadar derin ve genişler.

İkizler - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

İkizler - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

İkizler burcu, sosyal kelebekler olarak bilinirler. Onların eğlenceli ve canlı kişilikleri, insanların etrafında olmaktan keyif aldıkları bir enerji yayar. İletişim becerileri üst düzeyde olan İkizler, sosyal çevrelerindeki insanlarla kolayca bağlantı kurarlar ve bu nedenle sosyal ilişkilerinde başarılıdırlar. Fakat bu parlak madalyonun öbür yüzünde, fazla sosyal ilişki, İkizler burcunun zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

İkizler burcu, her şeyi aynı anda yapma ve her konuda bilgi sahibi olma arzusuna sahip olmaları nedeniyle, dikkat eksikliği problemiyle sık sık karşı karşıya kalır. Bu durum, onların bir konuya odaklanmalarını zorlaştırır ve genellikle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtileri göstermelerine neden olur. İkizler burcu, bu durumun farkında olmalı ve gerektiğinde profesyonel yardım almayı düşünmelidir.

Öte yandan, İkizler burcu, öğrenme problemleri yaşama eğilimindedir. Bu, genellikle dikkatlerini bir konuya odaklamakta zorlandıkları için olur. İkizler burcu, çok yönlü olmaları ve her konuda bilgi sahibi olma istekleri nedeniyle, bir konuya tam anlamıyla odaklanmakta zorlanabilirler. Bu durum, öğrenme süreçlerini zorlaştırabilir ve onları strese sokabilir. İkizler burcu, bu durumla başa çıkmak için zaman yönetimi ve önceliklendirme becerilerini geliştirmeye çalışmalıdır.

Yengeç - Histerik Kişilik Bozukluğu

Yengeç - Histerik Kişilik Bozukluğu

Yengeç burcu, evrenin en romantik ve duygusal burçlarından biridir. Onların dünyası, sevgi dolu bir atmosfer, kabul görmek ve derin bir bağlantıya sahip olmak üzerine kuruludur. Her zaman kalplerinde bir aşk şarkısı çalar ve hayatlarının her anında aşkın büyüsüne kapılırlar.

Yengeç burçları, ışıltılı bir yıldız gibi parlamak ve dikkatleri üzerinde toplamak isterler. Onlar için hayatın en güzel anları, ışıkların altında, herkesin gözlerinin üzerinde olduğu anlardır. Ancak, bu dikkat çekme ihtiyaçları, onları bazen zor durumda bırakabilir. Dikkatlerin üzerinde olmadığı ortamlarda bulunmaktan kaçınırlar ve bu durum, onların sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Yengeç burçları, duygusal yoğunlukları nedeniyle, istediklerini alamadıklarında psikolojik problemlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu yoğun duygusal dalgalanmalar, onları Histerik Kişilik Bozukluğu'na daha yatkın hale getirir. Bu durum, onların hayatlarını karmaşıklaştırabilir, ancak aynı zamanda onları daha derin ve anlamlı bir şekilde hissetmeye ve yaşamaya da teşvik eder.

Yengeç burcu, hayatın tüm renklerini, tatlarını ve duygularını sonuna kadar yaşamak isteyen, tutkulu ve duygusal bir burçtur. Onların dünyası, aşk, kabul ve bağlantı üzerine kurulmuş bir dünyadır ve bu dünyada yaşamak, her zaman bir macera ve keşif dolu bir yolculuktur.

Aslan - Narsistik Kişilik Bozukluğu

Aslan - Narsistik Kişilik Bozukluğu

Aslan burçları, ışıltılı ve göz alıcı kişilikleriyle bilinirler. Gurur ve öz-sevgi onlar için hayati önem taşır. Kendi yeteneklerine ve başarılarına olan derin inançları, onları durmaksızın en iyisini yapma arzusuyla doldurur. Aslan burçları, hedeflerine ulaşmak için her türlü engeli aşmaya hazırdır ve bu süreçte bazen başkalarının duygularını göz ardı edebilirler.

Aslında, bu durum bazı Aslan burçlarının Narsistik Kişilik Bozukluğu ile ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Bu, onların başkalarına verdikleri zararın farkında olmayabilecekleri anlamına gelir. Ancak, bu durum her Aslan burcu için geçerli değildir ve genelleme yapmak doğru olmaz. Yine de, Aslan burçlarının bu eğilimi, onların büyüleyici ve etkileyici kişiliklerinin bir parçasıdır ve onları diğer burçlardan ayıran özelliklerden biridir.

Başak - Obsesif Kompülsif Bozukluk

Başak - Obsesif Kompülsif Bozukluk

Başak burcunun titiz, düzenli ve detaycı karakteri, onları adeta birer mükemmeliyetçiye dönüştürür. Ancak bu özellikler, onları Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) riski ile karşı karşıya bırakır. Başak burçları, en küçük ayrıntıları bile gözden kaçırmamak için adeta birer dedektif gibi çalışır. İşlerinde, ilişkilerinde ve hatta günlük yaşamlarında bile her şeyin kusursuz olmasını isterler. Bu durum, başak burçlarının hayatını biraz daha karmaşık hale getirirken, aynı zamanda OKB'ye olan yatkınlıklarını da artırır.

OKB, kişinin kontrol edemediği tekrarlayıcı düşünceler ve davranışlarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluktur. Başak burçlarının bu duruma daha yatkın olmaları, onların sürekli bir düşünce ve davranış döngüsü içinde olmalarından kaynaklanır. Bu döngü, onların hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak unutmayın, burçlar sadece genel eğilimleri gösterir ve her başak burcunun OKB'ye yatkın olacağı anlamına gelmez. Bu, sadece başak burçlarının karakteristik özelliklerinin, OKB'ye daha yatkın olabilecek bir zemin oluşturduğunu gösterir.

Terazi - Bipolar Manik Depresif Bozukluk

Terazi - Bipolar Manik Depresif Bozukluk

Terazi burcu, adından da anlaşılacağı gibi, hayatında her zaman dengeyi arayan, huzur ve rahatlık peşinde koşan bir burçtur. Bu burcun temsilcileri, hayatın her alanında uyumu ve dengeyi bulmayı hedeflerler. Ancak, bu denge arayışı bazen onları zorlu yollara sürükleyebilir.

Duygusal yaşamlarında da bu dengeyi kurmak için çaba sarf ederler. Ancak, eğer duygusal dengesizlikler fazla olursa, bu durum onları zorlu bir duruma, Bipolar Manik Depresif Bozukluğa doğru itebilir. Bu durum, duygusal iniş ve çıkışların aşırı olduğu, kişinin duygusal dengesini kaybettiği bir durumdur.

Terazi burçları, bu durumla karşı karşıya kaldıklarında, genellikle çevrelerindeki insanlardan yardım ve destek ararlar. Ancak, bu durumun farkına varmaları ve profesyonel yardım alabilmeleri için, duygusal dengesizliklerin sürekli hale gelmesi gerekebilir.

Bu durum, Terazi burçlarının hayatlarında büyük bir dönüm noktası olabilir. Ancak, bu durumla başa çıkmak ve hayatlarına dengeyi yeniden kazandırmak için, doğru desteği bulmaları ve bu durumu kabullenmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, Terazi burçları, hayatlarında dengeyi arayan, huzur ve rahatlık peşinde koşan kişilerdir. Ancak, duygusal dengesizliklerin fazla olması, onları Bipolar Manik Depresif Bozukluğa doğru itebilir. Bu durumla başa çıkmak ve hayatlarına dengeyi yeniden kazandırmak için, doğru desteği bulmaları ve bu durumu kabullenmeleri gerekmektedir.

Akrep - Othello Sendromu

Akrep - Othello Sendromu

Akrep burçları, adeta bir gizem kutusu gibi, derinliklerinde birçok sırrı barındırır. Bu sırların en belirginlerinden biri de onların tamamlanma arzusudur. Evet, yanlış duymadınız! Akrep burçları, hayatlarının her alanında tamamlanma dürtüsü ile hareket ederler. Kendilerini tamamlanmış hissetmeyi, bir bütün olmayı severler. Ancak bu durum, yalnız kaldıklarında onları biraz zorlar. Yalnızlık, Akrep burçları için adeta bir kabus gibidir. Kendilerini değersiz, eksik hissederler. Yani, bir Akrep burcu için yalnızlık, adeta bir değersizlik hissi yaratır.

Bir diğer önemli nokta ise Akrep burçlarının kıskançlık düzeyi. Kıskançlık, Akrep burçlarının doğasında vardır ve bu durum, onları Othello Sendromuna yakalanmaya daha yatkın hale getirir. Othello Sendromu, kıskançlık duygusunun aşırıya kaçtığı, kişinin sevdiği insanı sürekli olarak başkalarıyla paylaşma korkusu yaşadığı bir durumdur. Akrep burçlarının bu duruma yakalanma olasılığı, diğer burçlara göre daha yüksektir.

Öyleyse, bir Akrep burcuyla karşı karşıya geldiğinizde, onun bu derin dünyasını anlamaya çalışın. Unutmayın, onlar tamamlanmayı sever, yalnızlıktan hoşlanmaz ve kıskançlıklarıyla ünlüdürler. Ancak bu özellikleri, onları daha da ilginç ve çekici kılar. Akrep burçlarının bu karmaşık dünyasını anlamak, onlarla daha iyi bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Yay - Panik Atak

Yay - Panik Atak

Hayatın her alanında olduğu gibi, astroloji dünyasında da her burcun kendine özgü karakteristik özellikleri bulunur. Bu özellikler, burçların davranışlarını, tepkilerini ve genel kişiliklerini belirler. İşte bu noktada, Yay burcunun en belirgin özelliklerinden biri, beklenmedik durumlar karşısında sergilediği korkak ve endişeli tavırlardır.

Yay burcu, doğası gereği oldukça hassas ve duyarlı bir yapıya sahiptir. Bu hassasiyet, onların hayatın her alanında daha dikkatli ve özenli olmalarını sağlar. Ancak, bu durum aynı zamanda onların beklenmedik durumlar karşısında gereğinden fazla endişeye kapılmalarına ve korkak bir tavır sergilemelerine de neden olur.

Bir Yay burcu, karşılaştığı her yeni durumu, her yeni olayı derinlemesine analiz eder ve her türlü olası sonucu göz önünde bulundurur. Bu, onların hayatın her anında hazırlıklı olmalarını sağlar ancak aynı zamanda onları gereğinden fazla endişeli ve panik bir hale de getirir.

Bu fazla hassasiyet ve endişe, Yay burcunu panik atağa yatkın bir burç haline getirir. Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarında, içlerindeki endişe ve korku hissi hızla yükselir ve bu durum, panik atak belirtilerine yol açabilir.

Sonuç olarak, Yay burcunun bu hassas ve endişeli yapısı, onları hayatın her anında daha dikkatli ve özenli olmalarını sağlasa da, aynı zamanda onları panik atağa yatkın bir burç haline getirir. Bu nedenle, bir Yay burcuysanız ve bu tür belirtilerle karşılaşıyorsanız, endişelerinizi kontrol altına almayı öğrenmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak önemlidir.

Oğlak - Megalomani

Oğlak - Megalomani

Oğlak burcu, hayatın düzenli ve kontrollü olduğu zamanlarda en yüksek mutluluğu ve rahatlamayı hisseden burçtur. Her şeyin yerli yerinde olduğu, programın tam zamanında işlediği bir dünya onların cenneti gibidir. Bu yüzden, bazen ellerinde olmayan bazı şeylere sahipmiş gibi davranabilirler. Bu, onların kontrol etme ve sahip olma dürtülerinin bir yansımasıdır.

Güç ve kontrol, Oğlak burcunun en belirgin özelliklerinden biridir. Bu, onların doğal bir lider olma eğilimini gösterir. Ancak, bu güç ve kontrol dürtüsü bazen onları megalomanyak yapabilir. Evet, doğru duydunuz, Oğlak burcu bazen megalomanyak olabilir!

Megalomanya, genellikle mükemmeliyetçilik ve kendine güvenle karıştırılan bir kişilik bozukluğudur. Ancak, bu iki özellik arasında önemli bir fark vardır. Megalomanyaklar, sadece mükemmel olmayı değil, aynı zamanda her şeyin üzerinde olmayı da isterler. Kendine güven, bir bireyin yeteneklerine ve başarısına olan inancıdır, ancak megalomanya, bu inancın aşırıya kaçtığı ve kişinin kendini herkesten üstün gördüğü bir durumdur.

Oğlak burcu, bu iki özelliği birleştirerek, hayatlarının her alanında mükemmel olmayı ve her şeyi kontrol etmeyi hedefler. Bu, onların hayatlarını şekillendiren güçlü bir dürtüdür ve onları diğer burçlardan ayıran bir özelliktir. Ancak, bu özellikleri dengede tutmak ve megalomanyak olmamak için dikkatli olmaları gerekmektedir.

Kova - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Kova - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Kova burcunun enerjik ve dinamik ruhu, onları sürekli hareket halinde tutar. Aynı mekanın dört duvarı arasında sıkışıp kalmak, onların doğalarına aykırıdır. Her zaman yeni ve heyecan verici planlar peşinde koşarlar, belki bir sonraki büyük macera için bir rota çiziyor, belki de yeni bir hobi keşfetmenin peşindelerdir. Bu durum, onların çevrelerindeki detayları kaçırmalarına neden olabilir.

Kova burçları, bu sürekli hareketlilik ve yenilik arayışı nedeniyle, çevrelerindeki detaylara odaklanmakta zorlanabilirler. Bu durum, zaman zaman onların dikkatlerini toplamalarını zorlaştırır ve bu durum, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtilerine yol açabilir. Ancak unutmayın, her Kova burcu bu durumu yaşamaz. Bu, sadece bazı Kova burçlarının karakteristik özelliklerinden biridir. İşte Kova burcunun bu karmaşık ve çekici doğası, onları astroloji dünyasının en ilginç burçlarından biri yapar.

Balık - Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Balık - Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Balık burcu, göz alıcı bir hassasiyetle donatılmıştır ve başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerini adeta bir ayna gibi yansıtır. Her ne kadar bu özellikleri onları bazen zorlu durumlarla karşı karşıya bıraksa da, bu durum onların doğasının bir parçasıdır.

Balık burcunun bu hassasiyeti, onların etraflarındaki enerjiyi ve duyguları hemen algılamalarını sağlar. Bu da onların, başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü anlamalarını kolaylaştırır. Ancak bu durum, Balık burcunun kafasını karıştıran bir labirente dönüşebilir. Çünkü onlar, başkalarının düşüncelerini kendi düşüncelerinden daha fazla önemserler ve bu durum onları bazen gereğinden fazla yorar.

Balık burcunun bir diğer özelliği ise, ışıkların ve dikkatin üzerlerinde olmasına bayılmalarıdır. Sahne onların doğal habitatıdır ve hayatlarının her anını bir performans gibi yaşarlar. Bu durum, onların Histriyonik Kişilik Bozukluğu belirtilerini göstermelerine neden olabilir. Ancak bu, onların kişiliklerinin sadece bir yansımasıdır ve bu durum, onları daha çekici ve ilgi çekici kılar.

Sonuç olarak, Balık burcu, hassasiyetleri ve dikkat çekme ihtiyaçları ile hayatın sahnesinde dans ederken, etraflarındaki herkesi büyüler. Bu özellikleri, onları hem karmaşık hem de son derece çekici kılar.

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