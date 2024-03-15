Burcuna Göre Psikolojik Rahatsızlığın Ne?
Burcuna Göre Psikolojik Rahatsızlığın Ne?
Kaynak: https://dreamhumanity.com/2017/07/02/...
Burcunuzun özelliklerine göre hangi psikolojik rahatsızlığa yatkın olduğunu öğreniyoruz!
Not: Bu bir eğlence testidir teşhis için bir uzmana başvurunuz.
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Burcunu seçer misin?
Koç - Şizofreni
Boğa - Depresyon ve Sınırda Kişilik Bozukluğu
İkizler - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Yengeç - Histerik Kişilik Bozukluğu
Aslan - Narsistik Kişilik Bozukluğu
Başak - Obsesif Kompülsif Bozukluk
Terazi - Bipolar Manik Depresif Bozukluk
Akrep - Othello Sendromu
Yay - Panik Atak
Oğlak - Megalomani
Kova - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Balık - Histriyonik Kişilik Bozukluğu
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