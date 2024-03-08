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Ailen Ne Kadar Muhafazakar?

Ailen Ne Kadar Muhafazakar?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 10:33

Ailenin muhafazakarlık derecesi, hayatının hangi yönlerini şekillendirdi hiç düşündün mü? Belki de en basitinden giyim tarzına, arkadaş seçimlerine kadar birçok alanda etkisini göstermiştir. Kimi ailelerde bu durum, gençlerin özgürce yaşamalarını engellerken, kimi ailelerde ise gençlerin ahlaki değerlere daha sıkı bağlı kalmasını sağlar.

Peki ya senin ailen ne kadar muhafazakar? Hadi, öğrenelim...

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Senin ailen aşırı muhafazakar.

Senin ailen aşırı muhafazakar.

Ailen muhafazakar.

Ailen muhafazakar.

Senin ailen ortalama muhafazakar.

Senin ailen ortalama muhafazakar.

Senin ailen korumacı.

Senin ailen korumacı.

Senin ailen özgürlükçü.

Senin ailen özgürlükçü.
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