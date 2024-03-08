Ailenin muhafazakarlık derecesi, hayatının hangi yönlerini şekillendirdi hiç düşündün mü? Belki de en basitinden giyim tarzına, arkadaş seçimlerine kadar birçok alanda etkisini göstermiştir. Kimi ailelerde bu durum, gençlerin özgürce yaşamalarını engellerken, kimi ailelerde ise gençlerin ahlaki değerlere daha sıkı bağlı kalmasını sağlar.

Peki ya senin ailen ne kadar muhafazakar? Hadi, öğrenelim...