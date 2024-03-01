'Senin Ruhun Kiminle Bağlı?' sorusunun cevabını bulmak, aslında hayatınızdaki birçok şeyi aydınlatabilir. Belki de ruhunuz, en iyi arkadaşınızla, belki de hayatınızdaki romantik partnerinizle bağlıdır. Ya da belki de ruhunuz, bir hayvanla, bir sanat eseriyle veya belki de doğa ile bağlıdır.

Bakalım, seninki neymiş?