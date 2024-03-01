Senin Ruhun Kiminle Bağlı?
Senin Ruhun Kiminle Bağlı?
'Senin Ruhun Kiminle Bağlı?' sorusunun cevabını bulmak, aslında hayatınızdaki birçok şeyi aydınlatabilir. Belki de ruhunuz, en iyi arkadaşınızla, belki de hayatınızdaki romantik partnerinizle bağlıdır. Ya da belki de ruhunuz, bir hayvanla, bir sanat eseriyle veya belki de doğa ile bağlıdır.
Bakalım, seninki neymiş?
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1. İlk soru ile başlayalım! Kendini en çok kime benzetirsin?
2. Mutlaka olmuştur! Kimi sanki önceden tanıyormuş gibi hissetmiştin?
3. Hangisine asla dayanamazsın?
4. En çok gördüğün sembolü seç!
5. Rüyanızda en çok kimi görürsünüz?
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6. Hiç birinin nasıl hissettiği içinize doğdu mu?
7. Zamanın yanında hızla akıp geçtiği birisini söyle!
8. Baş başayken konuşmak zorunda hissetmediğin birini söyle!
9. "Aynı şeyi düşünüyormuşuz" diye en çok kime söylüyorsun?
10. Ölümden başkasının sizi ayıramayacağına kalpten inandığın biri var mı?
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bir ağaçla bağlı! ilk olayda o ağacı kesmeye kalkarlar
Senin ruhun eski sevgilinle bağlı!... ama bi sorunum var.. benim eski sevgilim kimdi 😂😂
Senin ruhun bir ağaçla bağlı!