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Senin Ruhun Kiminle Bağlı?

Senin Ruhun Kiminle Bağlı?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:51

'Senin Ruhun Kiminle Bağlı?' sorusunun cevabını bulmak, aslında hayatınızdaki birçok şeyi aydınlatabilir. Belki de ruhunuz, en iyi arkadaşınızla, belki de hayatınızdaki romantik partnerinizle bağlıdır. Ya da belki de ruhunuz, bir hayvanla, bir sanat eseriyle veya belki de doğa ile bağlıdır.

Bakalım, seninki neymiş?

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1. İlk soru ile başlayalım! Kendini en çok kime benzetirsin?

2. Mutlaka olmuştur! Kimi sanki önceden tanıyormuş gibi hissetmiştin?

3. Hangisine asla dayanamazsın?

4. En çok gördüğün sembolü seç!

5. Rüyanızda en çok kimi görürsünüz?

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6. Hiç birinin nasıl hissettiği içinize doğdu mu?

7. Zamanın yanında hızla akıp geçtiği birisini söyle!

8. Baş başayken konuşmak zorunda hissetmediğin birini söyle!

9. "Aynı şeyi düşünüyormuşuz" diye en çok kime söylüyorsun?

10. Ölümden başkasının sizi ayıramayacağına kalpten inandığın biri var mı?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin ruhun annenle bağlı!

Senin ruhun annenle bağlı!

Senin annenle metafiziksel anlamda bir bağın var. Adeta onun ruhunu taşıyorsun. İtiraf et, giderek annene bezniyorsun!

Senin ruhun babanla bağlı!

Senin ruhun babanla bağlı!

Babanla aranızda ruhani bir bağ var. Her ne kadar ona kızsan da küssen de onun ruhunu taşıyorsun. Siz bu dünyada ruh eşisiniz.

Senin ruhun kardeşinle bağlı!

Senin ruhun kardeşinle bağlı!

Senin ruh bağın kardeşinle. Onun dilinden hep iyi anladın, o da senin kalbinin içini görüyor. Sizi ölüm bile ayıramaz, eşsiz ve kilitlenmiş ruhlarsınız. Gökyüzünde hep el ele koşuyorsunuz!

Senin ruhun eski sevgilinle bağlı!

Senin ruhun eski sevgilinle bağlı!

Senin ruhun da aklın da eski aşkında kalmış. Bazen bitmemiş hisler de buna neden olabilir. Ruh bağını koparmak için hislerinin bitmesi için kendine zaman ver. Ya da zaten hayat sizi er ya da geç birleştirecek.

Senin ruhun sevdiğinle bağlı!

Senin ruhun sevdiğinle bağlı!

Sen dünyadaki ruh eşini bulmuşsun. Sevdiğin kişi ile bağınız çok kuvvetli ve somut gerçeklerle açıklanamayacak kadar büyüleyici!

Senin ruhun arkadaşınla bağlı!

Senin ruhun arkadaşınla bağlı!

Arkadaşlar hayatın bize vermediği kardeşlerimizdir. Sen de o 'kardeşini' bulmuşsun. Aranızda her ne olursa olsun kopmayacak bir bağınız var.

Senin ruhun bir hayvanla bağlı!

Senin ruhun bir hayvanla bağlı!

Ruh hayvanın ruhani boyutta seninle el ele yürüyor. Bu her neyse; beyaz atın, renkli kelebeğin, güçlü kaplanın... Ruhun onunla eşsiz ve benzersiz bir yolculukta!

Senin ruhun bir ağaçla bağlı!

Senin ruhun bir ağaçla bağlı!

Yeryüzündeki her canlı bizim bir parçamız olabilir. Senin ruhun da bir ağaçla birlikte nefes alıyor. Sen yüksek frekansa sahip bir ruhsun. Gözlerini kapattığında onu görebilirsin.

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s.rtc

bir ağaçla bağlı! ilk olayda o ağacı kesmeye kalkarlar

ZrDeli

Senin ruhun eski sevgilinle bağlı!... ama bi sorunum var.. benim eski sevgilim kimdi 😂😂

cansu ersan

Senin ruhun bir ağaçla bağlı!