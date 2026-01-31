Airfryer'da Pırasalı Mücver, Sarımsaklı Patlıcan Söğürme ve Mandalinalı Muffin Nasıl Yapılır?

Sarımsaklı Patlıcan Söğürme

Malzemeler:

2 adet patlıcan

Sosu İçin:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı tuz

1 avuç maydanoz (kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

1. Patlıcanları hazneye yerleştirin ve 190 derecede 20 dakika pişirin. Patlıcanların büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir, kontrollü olarak pişirin.

2. Bir kasede zeytinyağı, tuz, sirke, kıyılmış maydanoz ve sarımsak ekleyip karıştırın.

3. Pişmiş olan patlıcanların kabuğunu soyup servis tabağına alın. Orta kısmını açıp hazırladığınız sosu ekleyin ve servis edin.

Pırasalı Mücver

Malzemeler:

4 dal pırasa (doğranmış)

2 adet yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 avuç kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

1. Bir kasede doğranmış pırasa, yumurta, un, mısır unu, zeytinyağı, tuz, karabiber, kabartma tozu ve kıyılmış maydanozu ekleyip koyu kıvamlı bir harç elde edene kadar karıştırın.

2 Hazırladığınız harçtan parçalar alıp elinizde düzeltin ve hazneye yerleştirip 180 derecede 20 dakika pişirin.

Mandalinalı Muffin

Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet mandalinanın suyu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 adet mandalinanın taneleri

2 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, mandalina suyu, süt, süzme yoğurt, kabartma tozu, vanilin ve unu ekleyip koyu akışkan kıvamlı bir harç eldene kadar çırpın.

2. Hazırladığınız harcı muffin kalıplarına pay edip hazneye yerleştirin ve 170 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!