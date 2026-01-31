Airfryer'da Pırasalı Mücver, Sarımsaklı Patlıcan Söğürme ve Mandalinalı Muffin Nasıl Yapılır?
Kahvaltıdan akşamüstü çayına, hafif ama tatmin edici bir sofra kurmak isteyenler için ideal bir üçlü hazırladık! Az malzemeyle, mevsimine yakışır, akılda kalan lezzetler için aşağı kaydırın! 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pırasalı Mücver, Sarımsaklı Patlıcan Söğürme ve Mandalinalı Muffin Nasıl Yapılır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın