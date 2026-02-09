onedio
Airfryer'da Limonlu Sarımsaklı Karides, Maydanozlu Sarımsaklı Ekmek ve Tahinli Süt Helvası Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Limonlu Sarımsaklı Karides, Maydanozlu Sarımsaklı Ekmek ve Tahinli Süt Helvası Nasıl Yapılır?

09.02.2026 - 19:27

Limon ve sarımsakla hazırlanan karides, maydanozlu sarımsaklı ekmekle birlikte pratik ama iddialı bir ana yemek alternatifi olurken tahinli süt helvası ise bu menüyü klasik ama farklı bir tatlıyla tamamlayacak! Az malzemeyle güçlü lezzet yakalamak isteyenleri aşağı alalım! 👇🏻

Limonlu Sarımsaklı Karides, Maydanozlu Sarımsaklı Ekmek ve Tahinli Süt Helvası Nasıl Yapılır?

Limonlu Sarımsaklı Karides, Maydanozlu Sarımsaklı Ekmek ve Tahinli Süt Helvası Nasıl Yapılır?

Maydanozlu Sarımsaklı Ekmek 

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 3 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 avuç maydanoz (kıyılmış) 

  • 4 adet hamburger ekmeği 

  • 100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

Yapılışı:

1. Bir kasede tereyağı, ezilmiş sarımsaki tuz ve kıyılmış maydanozu karıştırın. 

2. Hamburger ekmeklerinin üst kısımlarına artı şeklinde bıçakla çizik atın. 

3. Hazırladığınız sarımsaklı karışımını burger ekmeğinin içine ve dışına gelecek şekilde sürün. Orta kısmına rendelenmiş peyniri ekleyip hazneye yerleştirin.

4. 170 derecede 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Limonlu Sarımsaklı Karides 

Malzemeler:

  • 300 gram karides

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 4 dal taze kekik

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. Karidesleri zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz, kekik, toz kırmızı biber ve limon kabuğu rendesiyle birlikte karıştırın. 

2. 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Tahinli Süt Helvası:

Malzemeler:

  • 3 su bardağı süt

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 70 gram tereyağı

  • 1/2 su bardağı un

  • 4 yemek kaşığı tahin

Yapılışı:

1. Tencerede tereyağı ile unu kavurun. 2-3 dakika kavurduktan sonra süt ve toz şekeri ekleyin. Koyulaşana kadar sürekli olarak karıştırarak pişirin. 

2. Piştikten sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine tahin ekleyin ve karıştırıp ısıya dayanıklı kaplara pay edin. Hazneye yerleştirip 180 derecede 10 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

