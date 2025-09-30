Airfryer'da Kıbrıs Köftesi ve Kabak Graten Nasıl Yapılır?

Akdeniz mutfağının en sevilen tatlarından biri olan Kıbrıs köftesi, hem pratik hem de doyurucu yapısıyla sofraların vazgeçilmezi. Yanında hafifliğiyle denge sağlayan kabak graten ise köftenin lezzetini taçlandıran türden bir lezzet! Tarifi denemek için hemen kaydır. 👇🏻