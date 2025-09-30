onedio
Airfryer'da Kıbrıs Köftesi ve Kabak Graten Nasıl Yapılır?

30.09.2025 - 19:34

Akdeniz mutfağının en sevilen tatlarından biri olan Kıbrıs köftesi, hem pratik hem de doyurucu yapısıyla sofraların vazgeçilmezi. Yanında hafifliğiyle denge sağlayan kabak graten ise köftenin lezzetini taçlandıran türden bir lezzet! Tarifi denemek için hemen kaydır. 👇🏻

Kıbrıs Köftesi 

Malzemeler:

  • 200 gram kıyma

  • 1 adet patates (rendelenmiş)

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 adet yumurta

  • 1/4 demet maydanoz (kıyılmış)

  • 3 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı nane

Yapılışı:

1. Bir kasede kıyma, patates, soğan, yumurta, maydanoz, ekmek kırıntısı ve baharatları güzelce yoğurun.

2. Harçtan parçalar alıp elinizle şekil verin. 200 derecede 15 dakika pişirin. 

Kabak Graten 

Malzemeler:

  • 1 su bardağı krema

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 tutam muskat cevizi rendesi

  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 adet kabak (ince dilimlenmiş)

Yapılışı: 

1. Airfryer güveç haznesinde krema tuz, karabiber, muskat rendesi,  kaşar peynirinin yarısını ve ince dilimlenmiş kabakları karıştırın.

2. Üzerine tekrar kaşar peyniri serpiştirip 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

