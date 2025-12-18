onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Baharatlı Balkabağı, Sarımsaklı Köfte ve Ayvalı Crumble Nasıl Yapılır?

etiket Airfryer'da Baharatlı Balkabağı, Sarımsaklı Köfte ve Ayvalı Crumble Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
18.12.2025 - 19:31

Hem hafta içi akşam yemeğine yakışacak kadar pratik hem de misafir geldiğinde masaya koyunca yüz güldürecek kadar özenli bu üç tarife bayılacaksınız! 

Mutfakta minimal çaba, tabakta maksimum mutluluk için kaydır! 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Baharatlı Balkabağı, Sarımsaklı Köfte ve Ayvalı Crumble Nasıl Yapılır?

Baharatlı Balkabağı, Sarımsaklı Köfte ve Ayvalı Crumble Nasıl Yapılır?

Baharatlı Bal Kabağı 

Malzemeler:

  • 300 gram dilimlenmiş bal kabağı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1/4 çay kaşığı tarçın

  • 1/4 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Dilimlenmiş balkabaklarını hazneye alın ve zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu, kekik, kimyon, tarçın, zerdeçal, toz kırmızı biberle birlikte karıştırın. 

2. 180 derecede 20 dakika pişirip servis edin. 

Sarımsaklı Köfte

Malzemeler:

  • 300 gram dana kıyma

  • 1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş) 

  • 1 adet yumurta

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş) 

  • 4 yemek kaşığı panko

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Üzeri İçin:

  • sprey yağ

Yapılışı:

1. Geniş bir kasede kıymayı, rendelenmiş soğan, yumurta, sarımsak, panko ve bahartlarla birlikte yoğurun. 

2. Kıyma harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde şekil verin ve hazneye yerleştirin. 

3. Üzerlerine sprey yağ sıkıp 180 derecede 15 dakika pişirin.

Ayvalı Crumble

Malzemeler:

  • 2 adet ayva (küp doğranmış, limon suyuyla karıştırılmış)

  • 1 su bardağı un

  • 80 gram tereyağı

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

1. Bir kasede un, tereyağı ve şekeri karıştırın ve parçalı bir hamur elde edin. 

2. Ayvaları güveç haznesine alın. Üzerine hamur karışımı serin ve 180 derecede 20 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın