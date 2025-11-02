onedio
AFAD Duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 15:57

AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 6.1 büyüklüğünde yaşanan depremle aynı bölgede olan sarsıntı İzmir ve Bursa gibi şehirlerden de hissedildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremler devam ediyor.

AFAD, geçtiğimiz ay 6.1 ile sarsılan Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 15.41’de ve yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde yaşanan deprem İzmir ve Bursa’da da hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı

twitter.com

Kandili Rasathanesi'nin paylaşımı

twitter.com

