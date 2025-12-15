onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Ahmet Çakar'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Adli Kontrolle Serbest Bırakılan Ahmet Çakar'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.12.2025 - 16:50

Futbol dünyasında bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak gibi spor kamuoyu tarafından tanınan isimler gözaltına alınmıştı. Gözaltı dalgasının dikkat çeken isimlerinden biri de eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çakar hakkındaki gözaltı kararı kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Çakar hakkındaki gözaltı kararı kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Ünlü yorumcu tedavisinin ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. İfadesinin ardından ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ahmet Çakar'ın verdiği ifade ortaya çıktı. İfadenin öne çıkan kısımları şöyle;

Ahmet Çakar'ın verdiği ifade ortaya çıktı. İfadenin öne çıkan kısımları şöyle;

Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı.

Ben kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım.

 Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım.

 Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır.

 Benim şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillendim.

 Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın