Adı Teşkilat'la Anılmıştı: Gülsim Ali, Erken Final Yapan Dizisi Hakkında Konuştu!

Merve Ersoy
11.12.2025 - 09:47

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizinin yeni başrolü olacağı iddia edilen Gülsim Ali, o dönem gündeme damga vurmuştu. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Engin Akyürek'le Bereketli Topraklar dizisinde buluşan Gülsim Ali, dizinin erken final yapmasının ardından ilk kez konuştu.

Show TV'de ekrana gelen Bereketli Topraklar, ne yazık ki ekranlara veda kararı aldı.

Show TV'de ekrana gelen Bereketli Topraklar, ne yazık ki ekranlara veda kararı aldı.

Büyük umutlarla başlayan ve sezonun iddialı işlerinden biri olarak görülen Bereketli Topraklar'ın başrollerini Gülsim Ali ile Engin Akyürek paylaşıyordu. Çekimleri Adana'da yapılan dizi, reyting kurbanı oldu ve 5. bölümünde final kararı aldı.

Gülsim Ali, erken final yapan dizisi hakkında ilk kez konuştu. "Herkesin başına gelebilecek bir şey, benim de başıma ilk kez geldi. Kötü bir his." ifadelerini kullandı.

