Adı Teşkilat'la Anılmıştı: Gülsim Ali, Erken Final Yapan Dizisi Hakkında Konuştu!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılmasının ardından dizinin yeni başrolü olacağı iddia edilen Gülsim Ali, o dönem gündeme damga vurmuştu. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Engin Akyürek'le Bereketli Topraklar dizisinde buluşan Gülsim Ali, dizinin erken final yapmasının ardından ilk kez konuştu.
Show TV'de ekrana gelen Bereketli Topraklar, ne yazık ki ekranlara veda kararı aldı.
Gülsim Ali, erken final yapan dizisi hakkında ilk kez konuştu. "Herkesin başına gelebilecek bir şey, benim de başıma ilk kez geldi. Kötü bir his." ifadelerini kullandı.
