Adele Kötü Haberi Duyurdu: Konserlerini İptal Eden Ünlü Şarkıcının Sesini Kaybetme İhtimali Var

Son yılların en beğenilen ve başarılı sesleri arasında gösterilen Adele, bugüne kadar birçok başarıya da imzasını attı. 'Set Fire to the Rain' ve 'Someone Like You' gibi şarkılarıyla milyonları etkileyen Adele, son olarak 2021 yılında yeni bir şarkı çıkardı.