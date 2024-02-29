Adele Kötü Haberi Duyurdu: Konserlerini İptal Eden Ünlü Şarkıcının Sesini Kaybetme İhtimali Var
Adele Kötü Haberi Duyurdu: Konserlerini İptal Eden Ünlü Şarkıcının Sesini Kaybetme İhtimali Var
Dünyanın en popüler şarkıcılarından Adele, bir kez daha sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlandı. Adele, göğsündeki rahatsız nedeniyle bir süre dinlenmek durumunda kaldığını duyurdu.
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İngiliz Şarkıcı Adele, 2008 yılında yaptığı çıkışla dünyada büyük ses getirdi.
Sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtan Adele, bir yandan da konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ses tellerini dinlendirmesi gerektiğini, ses istirahatı yapmak zorunda kaldığını duyurdu.
NTV'nin aktardığına göre, ünlü şarkıcı Adele ilk kez 2011 yılında ses telleriyle ilgili problem yaşamaya başlamıştı.
Ameliyatından yalnızca 3 ay sonra Grammy Ödül Töreni'nde toplam 6 ödüle layık görülen Adele doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.
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Ses tellerini dinlendirmesi gereken Adele, o dönemlerde işaret diliyle iletişim kurduğunu açıklamıştı.
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