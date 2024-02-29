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Adele Kötü Haberi Duyurdu: Konserlerini İptal Eden Ünlü Şarkıcının Sesini Kaybetme İhtimali Var

Adele Kötü Haberi Duyurdu: Konserlerini İptal Eden Ünlü Şarkıcının Sesini Kaybetme İhtimali Var

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 09:54

Dünyanın en popüler şarkıcılarından Adele, bir kez daha sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Önümüzdeki konserlerini iptal eden ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınlandı. Adele, göğsündeki rahatsız nedeniyle bir süre dinlenmek durumunda kaldığını duyurdu.

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İngiliz Şarkıcı Adele, 2008 yılında yaptığı çıkışla dünyada büyük ses getirdi.

İngiliz Şarkıcı Adele, 2008 yılında yaptığı çıkışla dünyada büyük ses getirdi.

Son yılların en beğenilen ve başarılı sesleri arasında gösterilen Adele, bugüne kadar birçok başarıya da imzasını attı. 'Set Fire to the Rain' ve 'Someone Like You' gibi şarkılarıyla milyonları etkileyen Adele, son olarak 2021 yılında yeni bir şarkı çıkardı.

Sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtan Adele, bir yandan da konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sürpriz bir şekilde evlenerek herkesi şaşırtan Adele, bir yandan da konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, son olarak Las Vegas'da sevenleriyle buluştu. Fakat daha sonra kötü haberi sosyal medya hesabından özür dileyerek duyurdu.

Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ses tellerini dinlendirmesi gerektiğini, ses istirahatı yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ses tellerini dinlendirmesi gerektiğini, ses istirahatı yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Mart ayında vereceği 10 konserini iptal eden Adele, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Konserleri başlamadan önce de rahatsız olduğunu duyuran Adele, iyileşme fırsatı olmadığını ekledi. 

Doktorların tavsiyesi üzerine sesini dinlendirmesi gerektiğini açıklayarak 'Sizi seviyorum, sizi özleyeceğim. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.' paylaşımında bulundu.

NTV'nin aktardığına göre, ünlü şarkıcı Adele ilk kez 2011 yılında ses telleriyle ilgili problem yaşamaya başlamıştı.

NTV'nin aktardığına göre, ünlü şarkıcı Adele ilk kez 2011 yılında ses telleriyle ilgili problem yaşamaya başlamıştı.

Bir Fransız radyosunda canlı şarkı söylerken ses telleri kanadığı bilinen Adele, hasarı önlemek için bir operasyon geçirmişti. Yüksek riskli bir ameliyat olarak bilinen ses teli mikrocerrahisi olan Adele, daha sonra yeniden rahatsızlanmıştı.

Ameliyatından yalnızca 3 ay sonra Grammy Ödül Töreni'nde toplam 6 ödüle layık görülen Adele doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.

Ameliyatından yalnızca 3 ay sonra Grammy Ödül Töreni'nde toplam 6 ödüle layık görülen Adele doktoruna teşekkür etmeyi de ihmal etmemişti.

Ancak Adele, ameliyatından yaklaşık 5 yıl sonra ses tellerinde yeniden bir sorunla karşılaştı. 2017 yılında sesini kaybetme riskiyle karşılaşan ünlü isim, yine konserlerini iptal etmişti.

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Ses tellerini dinlendirmesi gereken Adele, o dönemlerde işaret diliyle iletişim kurduğunu açıklamıştı.

Ses tellerini dinlendirmesi gereken Adele, o dönemlerde işaret diliyle iletişim kurduğunu açıklamıştı.

O dönem yaşadıklarını 'boğazımda bir perde varmış gibi' diyerek açıklayan Adele, umarız ki sağlığına kısa sürede kavuşur.

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