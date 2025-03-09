İlişkinizin Sonu Geldi mi?
İlişkinizin Sonu Geldi mi?
Bir ilişkinin sonu geldiğinde, genellikle içimizden bir ses bize bu durumu fısıldar. Ancak bazen bu sesi duymakta zorlanırız veya duymazdan gelmeyi tercih ederiz. Aşk hayatınızda belki de alarm zilleri çalmaya başlamıştır, fakat siz hala bu durumu kabullenmekten kaçınıyorsunuz. Peki, ilişkinizin sonu geldiğini nasıl anlarsınız?
İlişkinizin Sonu Geldi mi?
Haydiii!
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İlişkinizde bu davranışlardan hangileri mevcut?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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