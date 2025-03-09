Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendinden Uzaklaşmışsın Demektir!

Her gün aynı rutin, aynı yüzler, aynı mekanlar... Kendini bir tekrarın içinde mi buluyorsun? Belki de bu durumun farkında bile değilsin. Kendi iç dünyanla bağlantını mı kaybettin? Kendinden uzaklaştığını hissediyor musun?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendinden Uzaklaştın mı?

Haydiii!