Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendinden Uzaklaşmışsın Demektir!
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendinden Uzaklaşmışsın Demektir!
Her gün aynı rutin, aynı yüzler, aynı mekanlar... Kendini bir tekrarın içinde mi buluyorsun? Belki de bu durumun farkında bile değilsin. Kendi iç dünyanla bağlantını mı kaybettin? Kendinden uzaklaştığını hissediyor musun?
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Kendinden Uzaklaştın mı?
Haydiii!
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Sen kendinden uzaklaşmamış aksine kendine sevgi ve hayranlık duyan birisin!
Sen kendinden uzaklaşmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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