Dominik Turizm Bakanlığı'nın Evleri Yıktırmasından Hadise'nin Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Dominik Turizm Bakanlığı'nın Evleri Yıktırmasından Hadise'nin Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta "Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?" diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.
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2. Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor.
3. Survivor'da bu hafta erkekler elemesi gerçekleşti. Tansiyonların sık sık yükseldiği yarışmada kıyasıya süren bir mücadele vardı.
4. Bir zamanlar bizleri ekran başına kilitleyen, hem güldüren hem de duygulandıran Türk dizileri, artık eskisi kadar keyif vermiyor değil mi?
5. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
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6. Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündemi epey çalkaladı. Nevin Torun'un 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.
7. Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.
8. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 tam gaz devam ederken izleyenleri de aksiyona doyuruyor. Her bölüm ayrı bir gerilime şahit olduğumuz heyecan dolu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
9. 'Güllerin Savaşı' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Damla Sönmez rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kendisini son olarak yayın hayatı çok kısa süren 'Kötü Kan' adlı yapımla ekranlarda görmüştük.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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