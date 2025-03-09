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Dominik Turizm Bakanlığı'nın Evleri Yıktırmasından Hadise'nin Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Dominik Turizm Bakanlığı'nın Evleri Yıktırmasından Hadise'nin Tepkisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 01:57

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta "Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?" diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.

1. NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta "Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?" diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.

Dizide sık sık aksiliklerin yaşanması izleyiciyi diziye daha da bağladı. Oyuncularla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler, Lala rolündeki İbrahim Şirin'le ilgili gerçeği fark ettiler. Meğer İbrahim Şirin, Yeşilçam'dan tanıdığımız Dursune Şirin'in oğluymuş!

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2. Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor.

2. Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz sezon hırsızlık konusu bile konuşulmuştu. Dominik polisini harekete geçiren olayın ardından bu kez de Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! 

Dominik Turizm Bakanlığı'nın, Survivor yarışmacılarının kendi kendilerine yaptığı evleri 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktırdığı ortaya çıktı.

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3. Survivor'da bu hafta erkekler elemesi gerçekleşti. Tansiyonların sık sık yükseldiği yarışmada kıyasıya süren bir mücadele vardı.

3. Survivor'da bu hafta erkekler elemesi gerçekleşti. Tansiyonların sık sık yükseldiği yarışmada kıyasıya süren bir mücadele vardı.

Heyecanına hız kesmeden devam eden yarışmada yine beklenmedik bir eleme gerçekleşti.  Poyraz, Sedat ve Efecan'ın eleme adayı olduğu yarışmada dün akşam da Batuhan Gökgöz aday olmuştu.

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4. Bir zamanlar bizleri ekran başına kilitleyen, hem güldüren hem de duygulandıran Türk dizileri, artık eskisi kadar keyif vermiyor değil mi?

4. Bir zamanlar bizleri ekran başına kilitleyen, hem güldüren hem de duygulandıran Türk dizileri, artık eskisi kadar keyif vermiyor değil mi?

Eğer bu soruya cevabınız 'Evet!' ise, merak etmeyin yalnız değilsiniz. Çünkü birçok izleyici, geçmişteki yapımlarda bulunan samimiyetin ve özgünlüğün günümüz dizilerinde kaybolduğunu düşünüyor. Ki haklılar da!Günümüzde diziler daha uzun, daha dramatik ve daha ticari hale gelirken, eski dizilerin sıcak atmosferi ve doğal diyalogları büyük ölçüde yok oldu. Peki, Türk dizilerinin eskisi kadar ilgi çekici olmamasının temel sebepleri neler? İşte bu değişimin 10 önemli nedeni...

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5. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.

5. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.

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6. Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündemi epey çalkaladı. Nevin Torun'un 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

6. Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündemi epey çalkaladı. Nevin Torun'un 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Setten birkaç kişinin bu iddiaları doğrulaması sonrası Cenk Torun 'gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar' diyerek haberleri yalanlamıştı. Mahassine Merabet'in sessizliğini koruduğu olaya anne Nurdan Torun dahil oldu!

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7. Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.

7. Ekranların en sevilen ses yarışması olan O Ses Türkiye her bölüm olduğu gibi son bölümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Jüri üyelerinin güçlü yarışmacıları takımına katmak için mücadele ettiği bölümde dikkat çeken anlar yaşandı.

Bir yarışmacı Ebru Gündeş'in 'Fırtınalar' şarkısını seslendirdi. O anlarda Hadise'nin arkadaşlıkları tatsız şekilde biten eski dostunun şarkısını duyduğu anlardaki mimikleri gözlerden kaçmadı. Melike Şahin'in ise yüz ifadesi düşer gibi olan Hadise'ye bakarak şarkıyı söylemesi de sosyal medya kullanıcılarının radarına takıldı.

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8. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 tam gaz devam ederken izleyenleri de aksiyona doyuruyor. Her bölüm ayrı bir gerilime şahit olduğumuz heyecan dolu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

8. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 tam gaz devam ederken izleyenleri de aksiyona doyuruyor. Her bölüm ayrı bir gerilime şahit olduğumuz heyecan dolu yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dün akşam yayınlanan fragmanda kavga ve sakatlanmaların yanı sıra ihlal konusu gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı konseyde bir iletişim ihlali yapıldığını açıkladı.

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9. 'Güllerin Savaşı' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Damla Sönmez rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kendisini son olarak yayın hayatı çok kısa süren 'Kötü Kan' adlı yapımla ekranlarda görmüştük.

9. 'Güllerin Savaşı' dizisindeki performansıyla akıllara kazınan Damla Sönmez rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kendisini son olarak yayın hayatı çok kısa süren 'Kötü Kan' adlı yapımla ekranlarda görmüştük.

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Sönmez bu sefer de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. 

“Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katılan Damla Sönmez'in pas geçtiği oyuncular sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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